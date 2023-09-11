Никакой мороки с тестом: пицца из нескольких картофелин, втрое вкуснее обычной

Такая пицца не только вкусна, но и полезна

Мы рассказывали, как приготовить вкусную пиццу на лаваше. Еще один вариант быстрой пиццы, не требующей излишней мороки с тестом – картофельная.

Это блюдо получается не только очень ароматное и невероятно вкусное, но еще и полезное. Рецептом овощной пиццы поделились на портале "1 минута". Готовится она очень просто.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Яйца – 3 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр твердый – 200 г

Томатная паста – 1 упаковка (примерно 4-5 ст.л.)

Репчатый лук – 1 пучок

Сливки – 200 мл

Мука – 150 мг

Разрыхлитель – 1 ст.л.

Соль, перец

Оливковое масло

Способ приготовления:

Картофель чистим, нарезаем на слайсы картофелечисткой. Выкладываем в отдельную миску и заливаем холодной водой. Картошку оставляем примерно на 15 минут. В это время ставим на слабый огонь сковороду. Когда она немного разогреется, наливаем оливковое масло. Обжариваем мелко накрошенный лук. Добавляем морковь, натертую на крупной терке. Через несколько минут отправляем к овощам сладкий перец, нарезанный большими кубиками. Когда овощи готовы, добавляем соль и молотый перец. Кладем томатную пасту, перемешиваем и жарим еще 1-3 минуты. Мелко нарезаем зеленый лук, кладем в другие ингредиенты. Выключаем огонь. В отдельный сосуд разбиваем яйца, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком. В процессе вливаем сливки. Всыпаем муку, перемешиваем до однородности. Добавляем разрыхлитель. Заливаем полученной смесью овощи, перемешиваем. Противень застилаем пергаментом и смазываем оливковым маслом. Выкладываем слоем картофель, отцеженный от воды. Сверху выкладываем слоем овощи с яичной заливкой. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180°C примерно 30 минут. За пять минут до конца приготовления посыпаем тертым сыром.

Готовую пиццу достаем из духовки, нарезаем на кусочки и подаем на стол. Также мы делились рецептом классической пиццы.