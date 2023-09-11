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Никакой мороки с тестом: пицца из нескольких картофелин, втрое вкуснее обычной

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Все будут в восторге от такой пиццы
Все будут в восторге от такой пиццы. Фото Голая Правда

Такая пицца не только вкусна, но и полезна

Мы рассказывали, как приготовить вкусную пиццу на лаваше. Еще один вариант быстрой пиццы, не требующей излишней мороки с тестом – картофельная.

Это блюдо получается не только очень ароматное и невероятно вкусное, но еще и полезное. Рецептом овощной пиццы поделились на портале "1 минута". Готовится она очень просто.

Ингредиенты:

  • Картофель – 3 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сыр твердый – 200 г
  • Томатная паста – 1 упаковка (примерно 4-5 ст.л.)
  • Репчатый лук – 1 пучок
  • Сливки – 200 мл
  • Мука – 150 мг
  • Разрыхлитель – 1 ст.л.
  • Соль, перец
  • Оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Картофель чистим, нарезаем на слайсы картофелечисткой. Выкладываем в отдельную миску и заливаем холодной водой.
  2. Картошку оставляем примерно на 15 минут. В это время ставим на слабый огонь сковороду. Когда она немного разогреется, наливаем оливковое масло.
  3. Обжариваем мелко накрошенный лук. Добавляем морковь, натертую на крупной терке.
  4. Через несколько минут отправляем к овощам сладкий перец, нарезанный большими кубиками. Когда овощи готовы, добавляем соль и молотый перец.
  5. Кладем томатную пасту, перемешиваем и жарим еще 1-3 минуты. Мелко нарезаем зеленый лук, кладем в другие ингредиенты. Выключаем огонь.
  6. В отдельный сосуд разбиваем яйца, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком. В процессе вливаем сливки.
  7. Всыпаем муку, перемешиваем до однородности. Добавляем разрыхлитель.
  8. Заливаем полученной смесью овощи, перемешиваем. Противень застилаем пергаментом и смазываем оливковым маслом.
  9. Выкладываем слоем картофель, отцеженный от воды. Сверху выкладываем слоем овощи с яичной заливкой.
  10. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180°C примерно 30 минут. За пять минут до конца приготовления посыпаем тертым сыром.

Готовую пиццу достаем из духовки, нарезаем на кусочки и подаем на стол. Также мы делились рецептом классической пиццы.

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#Рецепт #Картофель #Пицца #Тесто