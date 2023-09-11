Никакой мороки с тестом: пицца из нескольких картофелин, втрое вкуснее обычной
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Такая пицца не только вкусна, но и полезна
Мы рассказывали, как приготовить вкусную пиццу на лаваше. Еще один вариант быстрой пиццы, не требующей излишней мороки с тестом – картофельная.
Это блюдо получается не только очень ароматное и невероятно вкусное, но еще и полезное. Рецептом овощной пиццы поделились на портале "1 минута". Готовится она очень просто.
Ингредиенты:
- Картофель – 3 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сыр твердый – 200 г
- Томатная паста – 1 упаковка (примерно 4-5 ст.л.)
- Репчатый лук – 1 пучок
- Сливки – 200 мл
- Мука – 150 мг
- Разрыхлитель – 1 ст.л.
- Соль, перец
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Картофель чистим, нарезаем на слайсы картофелечисткой. Выкладываем в отдельную миску и заливаем холодной водой.
- Картошку оставляем примерно на 15 минут. В это время ставим на слабый огонь сковороду. Когда она немного разогреется, наливаем оливковое масло.
- Обжариваем мелко накрошенный лук. Добавляем морковь, натертую на крупной терке.
- Через несколько минут отправляем к овощам сладкий перец, нарезанный большими кубиками. Когда овощи готовы, добавляем соль и молотый перец.
- Кладем томатную пасту, перемешиваем и жарим еще 1-3 минуты. Мелко нарезаем зеленый лук, кладем в другие ингредиенты. Выключаем огонь.
- В отдельный сосуд разбиваем яйца, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком. В процессе вливаем сливки.
- Всыпаем муку, перемешиваем до однородности. Добавляем разрыхлитель.
- Заливаем полученной смесью овощи, перемешиваем. Противень застилаем пергаментом и смазываем оливковым маслом.
- Выкладываем слоем картофель, отцеженный от воды. Сверху выкладываем слоем овощи с яичной заливкой.
- Ставим в разогретую духовку и выпекаем при температуре 180°C примерно 30 минут. За пять минут до конца приготовления посыпаем тертым сыром.
Готовую пиццу достаем из духовки, нарезаем на кусочки и подаем на стол. Также мы делились рецептом классической пиццы.