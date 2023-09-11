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Кабачки как шашлычки: лучшая заготовка на зиму

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Успейте приготовить, пока есть кабачки
Успейте приготовить, пока есть кабачки. Фото 1 минута

Прекрасно подходит к мясу и даже как отдельное блюдо

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму кабачки. И вариантов заготовки есть большое количество. Делимся одним из самых популярных.

Такие кабачки будут прекрасно смаковать в качестве гарнира или как отдельное блюдо — даже на праздничный стол их неплохо поставить. Рецептом поделилась на своем ютуб-канале Лилия Цвет. Ингредиенты рассчитаны на 4 банка по 0,5л.

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг;
  • лук – 3 шт.;
  • чеснок – 1 гол.;
  • масло – 50 мл;
  • приправа к шашлыку – 30 г;
  • перец молотый – 1 ч.л.;
  • соль – 1 ст.л.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • уксус — 50 мл.

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки нарезаем ломтиками по 2-3 миллиметра толщиной. Кусочки перекладываем в миску.
  2. К кабачкам добавляем растительное масло. Тщательно перемешиваем.
  3. Кусочки обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладываем кружочки на сухую сковороду – ведь кабачки уже в масле.
  4. Нарезаем лук тонкими колечками. Чеснок натираем на мелкой терке или крошим ножом.
  5. К кабачкам добавляем нарезанный лук и чеснок. Кладем соль, перец, приправу к шашлыкам и уксус, тщательно перемешиваем.
  6. Ставим кабачки под пресс и оставляем минимум на семь часов, лучше всего часов на десять. Затем этими кабачками наполняем чистые банки. Неплотно прикрываем крышками.
  7. Ставим их стерилизоваться в кастрюле – после закипания стерилизуем еще 15 минут. Затем банки герметично закручиваем по технологии.

Выходит очень вкусно и сочно. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Заготовки на зиму #Консервация