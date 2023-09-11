Кабачки как шашлычки: лучшая заготовка на зиму

Прекрасно подходит к мясу и даже как отдельное блюдо

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму кабачки. И вариантов заготовки есть большое количество. Делимся одним из самых популярных.

Такие кабачки будут прекрасно смаковать в качестве гарнира или как отдельное блюдо — даже на праздничный стол их неплохо поставить. Рецептом поделилась на своем ютуб-канале Лилия Цвет. Ингредиенты рассчитаны на 4 банка по 0,5л.

Ингредиенты:

кабачки – 2 кг;

лук – 3 шт.;

чеснок – 1 гол.;

масло – 50 мл;

приправа к шашлыку – 30 г;

перец молотый – 1 ч.л.;

соль – 1 ст.л.;

сахар – 2 ст.л.;

уксус — 50 мл.

Способ приготовления:

Молодые кабачки нарезаем ломтиками по 2-3 миллиметра толщиной. Кусочки перекладываем в миску. К кабачкам добавляем растительное масло. Тщательно перемешиваем. Кусочки обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладываем кружочки на сухую сковороду – ведь кабачки уже в масле. Нарезаем лук тонкими колечками. Чеснок натираем на мелкой терке или крошим ножом. К кабачкам добавляем нарезанный лук и чеснок. Кладем соль, перец, приправу к шашлыкам и уксус, тщательно перемешиваем. Ставим кабачки под пресс и оставляем минимум на семь часов, лучше всего часов на десять. Затем этими кабачками наполняем чистые банки. Неплотно прикрываем крышками. Ставим их стерилизоваться в кастрюле – после закипания стерилизуем еще 15 минут. Затем банки герметично закручиваем по технологии.

Выходит очень вкусно и сочно. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны.