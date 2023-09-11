Кабачки как шашлычки: лучшая заготовка на зиму
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Прекрасно подходит к мясу и даже как отдельное блюдо
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму кабачки. И вариантов заготовки есть большое количество. Делимся одним из самых популярных.
Такие кабачки будут прекрасно смаковать в качестве гарнира или как отдельное блюдо — даже на праздничный стол их неплохо поставить. Рецептом поделилась на своем ютуб-канале Лилия Цвет. Ингредиенты рассчитаны на 4 банка по 0,5л.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг;
- лук – 3 шт.;
- чеснок – 1 гол.;
- масло – 50 мл;
- приправа к шашлыку – 30 г;
- перец молотый – 1 ч.л.;
- соль – 1 ст.л.;
- сахар – 2 ст.л.;
- уксус — 50 мл.
Способ приготовления:
- Молодые кабачки нарезаем ломтиками по 2-3 миллиметра толщиной. Кусочки перекладываем в миску.
- К кабачкам добавляем растительное масло. Тщательно перемешиваем.
- Кусочки обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки. Выкладываем кружочки на сухую сковороду – ведь кабачки уже в масле.
- Нарезаем лук тонкими колечками. Чеснок натираем на мелкой терке или крошим ножом.
- К кабачкам добавляем нарезанный лук и чеснок. Кладем соль, перец, приправу к шашлыкам и уксус, тщательно перемешиваем.
- Ставим кабачки под пресс и оставляем минимум на семь часов, лучше всего часов на десять. Затем этими кабачками наполняем чистые банки. Неплотно прикрываем крышками.
- Ставим их стерилизоваться в кастрюле – после закипания стерилизуем еще 15 минут. Затем банки герметично закручиваем по технологии.
Выходит очень вкусно и сочно. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны.