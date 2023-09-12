Соседи будут прибегать за рецептом: фантастическое блюдо из одного кабачка и одного картофеля
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Подойдет и на праздничный стол, и для семейного обеда
Кабачки – очень популярный продукт в нашей кухне. Если вам кажется, что все блюда перепробованы, выручит этот рецепт.
Овощную запеканку по рецепту "1 хвилина" готовить очень легко. Буквально из одного кабачка и из одной картошки у вас получится настолько фантастическое блюдо, что его рецепт будут просить все.
Как приготовить овощную запеканку
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.;
- картофель – 1 шт.;
- морковь большая – 1 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- мука – 1 ст. л.;
- сметана (желательно 20%) – 1 ст. л.;
- зелень укропа – 1 пучок;
- яйца – 3 шт.;
- соль, перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачок помойте, при необходимости очистите от кожуры и натрите на большой терке. Посолите, дайте отдохнуть, чтобы вышла лишняя жидкость. Отожмите ее руками.
- Картофель, морковь и лук почистите, натрите на большую терку и добавьте к кабачкам.
- Зелень укропа мелко порежьте и добавьте к кабачковой массе.
- В овощную массу вбейте яйца, добавьте просеянную муку и сметану. Поперчите, посолите и тщательно перемешать.
- Дно и борта формы застелите пергаментом, выложите кабачковое тесто и разровняйте лопаткой. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Через указанное время выключите духовку и оставьте запеканку еще на несколько минут.
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