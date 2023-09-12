Секрет ароматного кофе: как сделать напиток умопомрачительным
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Простой трюк сделает ваш напиток незабываемым
Пожалуй, кофе — самый популярный напиток. Его пьют уже не только на завтрак, а в обед или на ужин. На кофе приглашают и назначают деловые встречи.
Если вы хотите более выраженного и мягкого вкуса напитка, попробуйте приготовить его с солью по рецепту "УНИАН". Соль сбалансирует кислинку в кофе и усилит его аромат.
Соль в кофе стоит добавлять толь в случае, если вы готовите напиток в турке. Кофе для такого рецепта берите более мелкого помола – в ином случае соль не повлияет ни на вкус, ни на запах. Кофейные зерна должны быть хорошего качества, иначе никакие добавки не помогут. К напитку подавайте стакан простой воды.
Классический рецепт кофе с солью
Ингредиенты:
- вода — стакан (примерно 150-180 мл);
- кофе молотый – на такой объем хватит 1,5 ч. л.;
- соль – щепотка;
- сахар – 1/2 ст. л.
Способ приготовления:
- Кофе и специи отправьте в турку, залейте эту смесь водой и поставьте турку на небольшой огонь.
- Снимите джезву с огня, как только пенка дойдет до стенок турки. Перелейте кофе в чашку и наслаждайтесь. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" рассказывал о хитростях приготовления кофе в турке. Наслаждайтесь любимым напитком!