Секрет ароматного кофе: как сделать напиток умопомрачительным

Простой трюк сделает ваш напиток незабываемым

Пожалуй, кофе — самый популярный напиток. Его пьют уже не только на завтрак, а в обед или на ужин. На кофе приглашают и назначают деловые встречи.

Если вы хотите более выраженного и мягкого вкуса напитка, попробуйте приготовить его с солью по рецепту "УНИАН". Соль сбалансирует кислинку в кофе и усилит его аромат.

Соль в кофе стоит добавлять толь в случае, если вы готовите напиток в турке. Кофе для такого рецепта берите более мелкого помола – в ином случае соль не повлияет ни на вкус, ни на запах. Кофейные зерна должны быть хорошего качества, иначе никакие добавки не помогут. К напитку подавайте стакан простой воды.

Классический рецепт кофе с солью

Ингредиенты:

вода — стакан (примерно 150-180 мл);

кофе молотый – на такой объем хватит 1,5 ч. л.;

соль – щепотка;

сахар – 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

Кофе и специи отправьте в турку, залейте эту смесь водой и поставьте турку на небольшой огонь. Снимите джезву с огня, как только пенка дойдет до стенок турки. Перелейте кофе в чашку и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал о хитростях приготовления кофе в турке. Наслаждайтесь любимым напитком!