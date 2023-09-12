Вам даже печь не придется: приготовьте этот рулет, пока еще есть ягоды
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Вы справитесь с приготовлением за несколько минут
Любите полакомиться разнообразными десертами с ягодами, но не хочется стоять у плиты? Тогда этот рецепт сладкого рулета с ягодами для вас.
Все ваши близкие точно оценят сладкий рулет из лаваша с ягодами по рецепту "Главреда". Готовить его невероятно просто: тесто замешивать не нужно, вы даже можете рулет не выпекать! Заинтригованы? Идем готовить.
Как приготовить сладкий рулет из лаваша с ягодами
Ингредиенты:
- лаваш — 1 упаковка;
- творог (можно использовать Маскарпоне или сыр Филадельфия) — 1 пачка (300 гр);
- сахар — 100 г;
- ягоды (малина, вишня, клубника) — по вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- сахарная пудра или миндальная крошка.
Способ приготовления:
- Творог отправьте в миску, туда же добавьте 1 яйцо и сахар. Все хорошо перемешайте и взбейте блендером до однородного состояния.
- Лаваш смажьте полученной творожной начинкой и сверху выложите ягоды.
- Рулет заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник или сразу подавайте к столу.
- Если же хотите разнообразить вкус блюда, смажьте верхушку рулета желтком, посыпьте миндальной крошкой и отправьте лаваш в духовку на 15 минут при 180 градусах. Дайте остынуть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Лаваш для этого рецепта вы можете приготовить самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!