Вам даже печь не придется: приготовьте этот рулет, пока еще есть ягоды

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Любите полакомиться разнообразными десертами с ягодами, но не хочется стоять у плиты? Тогда этот рецепт сладкого рулета с ягодами для вас.

Все ваши близкие точно оценят сладкий рулет из лаваша с ягодами по рецепту "Главреда". Готовить его невероятно просто: тесто замешивать не нужно, вы даже можете рулет не выпекать! Заинтригованы? Идем готовить.

Как приготовить сладкий рулет из лаваша с ягодами

Ингредиенты:

лаваш — 1 упаковка;

творог (можно использовать Маскарпоне или сыр Филадельфия) — 1 пачка (300 гр);

сахар — 100 г;

ягоды (малина, вишня, клубника) — по вкусу;

яйца — 2 шт.;

сахарная пудра или миндальная крошка.

Способ приготовления:

Творог отправьте в миску, туда же добавьте 1 яйцо и сахар. Все хорошо перемешайте и взбейте блендером до однородного состояния. Лаваш смажьте полученной творожной начинкой и сверху выложите ягоды. Рулет заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник или сразу подавайте к столу. Если же хотите разнообразить вкус блюда, смажьте верхушку рулета желтком, посыпьте миндальной крошкой и отправьте лаваш в духовку на 15 минут при 180 градусах. Дайте остынуть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Лаваш для этого рецепта вы можете приготовить самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!