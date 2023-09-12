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Вам даже варить не придется: самый ленивый рецепт острой аджики на зиму (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Рецепт для тех, кто любит поострее
Рецепт для тех, кто любит поострее. Фото https://focus.ua/

Ленивее рецепта вы не найдете

Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку потрясающей аджики. Такая приправа идеально подходит к мясу, к гарнирам, а еще ее можно добавлять к борщу, харчо, к соусам, когда тушите овощи или мясо. Это так удобно – зимой просто открывать банк за банкой и точно знать, что хватит до нового сезона овощей.

Сегодня хотим поделиться прекрасным рецептом простой, но вкусной острой аджики. Идея кулинарного блогера с ником _tanyushina_ привлекательна простыми ингредиентами и "ленивым" способом приготовления. Дело в том, что аджику не нужно варить или как-то по-особому готовить — просто необходимо пропустить овощи через мясорубку. Попробуем?

Как приготовить острую аджику

Ингредиенты на полторы порции:

  • 2 кг красного сладкого перца;
  • 150 г острого перца;
  • 300 граммов чеснока;
  • 2 ст. л. соли;
  • 8 ст. л. сахара;
  • 300 мл уксуса 9%.

Способ приготовления:

  1. Овощи тщательно моем, чистим, режем на небольшие кусочки и пропускаем через мясорубку.
  2. В массу добавляем соль, сахар, уксус, все тщательно перемешиваем.
  3. Банки предварительно стерилизуем, раскладываем аджику и закрываем чистыми крышками. Храним готовую аджику в холодильнике.

Рекомендуем приготовить зеленую аджику по рецепту "Телеграфа". Это прекрасный рецепт вкусной заготовки

Теги:
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