Крабовый салат по-новому: близкие не успокоятся, пока все не съедят
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот рецепт вам понравится даже больше классического
Если речь идет о крабовых палочках, мы сразу же думаем о классическом салате с этим продуктом. Это всегда хороший вариант, как для обычного стола, так и для праздничного — он вкусный, сытный, да и готовить это блюдо несложно.
Однако скучно есть от застолья к застолью одну и ту же версию блюда. Поэтому "УНИАН" предлагает необычный вариант — салат с крабовыми палочками и помидорами, но без яиц и риса. Этот рецепт станет не менее любимым и займет достойное место на столе. К тому же, вы всегда можете добавить в блюдо любимые ингредиенты — например, консервированную кукурузу, сладкий перец или огурцы. Здесь все зависит только от ваших предпочтений.
Как приготовить крабовый салат с помидорами
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 200 грамм;
- маленькие помидоры — 3-5 штук;
- твердый сыр — 130 грамм;
- укроп — несколько веточек;
- майонез.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки очищаем, режем крупными кубиками.
- Помидоры и твердый сыр нарезаем маленькими кусочками.
- Мелко режем укроп, солим, заправляем майонезом и перемешиваем салатной ложкой. Салат готов.
Предлагаем также приготовить "летний" вариант салата с крабовыми палочками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!