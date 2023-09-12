Крабовый салат по-новому: близкие не успокоятся, пока все не съедят

Этот рецепт вам понравится даже больше классического

Если речь идет о крабовых палочках, мы сразу же думаем о классическом салате с этим продуктом. Это всегда хороший вариант, как для обычного стола, так и для праздничного — он вкусный, сытный, да и готовить это блюдо несложно.

Однако скучно есть от застолья к застолью одну и ту же версию блюда. Поэтому "УНИАН" предлагает необычный вариант — салат с крабовыми палочками и помидорами, но без яиц и риса. Этот рецепт станет не менее любимым и займет достойное место на столе. К тому же, вы всегда можете добавить в блюдо любимые ингредиенты — например, консервированную кукурузу, сладкий перец или огурцы. Здесь все зависит только от ваших предпочтений.

Как приготовить крабовый салат с помидорами

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 грамм;

маленькие помидоры — 3-5 штук;

твердый сыр — 130 грамм;

укроп — несколько веточек;

майонез.

Способ приготовления:

Крабовые палочки очищаем, режем крупными кубиками. Помидоры и твердый сыр нарезаем маленькими кусочками. Мелко режем укроп, солим, заправляем майонезом и перемешиваем салатной ложкой. Салат готов.

Предлагаем также приготовить "летний" вариант салата с крабовыми палочками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!