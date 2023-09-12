О магазинной забудете: всего 15 минут – и лучшая томатная паста готова

Самая вкусная томатная паста готовится дома

Мы делились рецептом вкуснейшего домашнего кетчупа. Еще одна популярная томатная заготовка – паста.

Если знать, как приготовить томатную пасту, она будет намного вкуснее магазинной — ведь дома необязательно использовать как консервант уксус. Рецепт максимально прост – нужно выпарить воду из помидоров и отделить косточки.

Ингредиенты:

помидоры – 5 кг;

соль – если хотите.

Способ приготовления:

Нарезаем помидоры и пропускаем плоды через мясорубку. Кожу снимать необязательно – ведь продукт будет проходить через сито. Получившуюся томатную массу перекладываем в кастрюлю, доводим до кипения. Как только начнет закипать, сверху на кастрюлю ставим сито и слегка начинаем вдавливать его. Вы сразу заметите, что в сито начнет собираться сок. Его следует собрать. Так вся помидорная мякоть вместе с кожурой и косточками останется в кастрюле. Через несколько минут отбрасываем массу на сито и даем ему еще постоять – чтобы стекали остатки сока. Теперь придется немного поработать руками. Оставшееся в сите следует протереть через сито над чистой кастрюлей. Так вся уваренная помидорная мякоть окажется в кастрюле, а кожура и семена останутся в сите. Получившуюся томатную массу кипятим, добавляем немного соли. Можно ее в таком виде заморозить или разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Паста получается очень ароматная и полностью натуральная. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму баклажаны.