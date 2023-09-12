Пирог, с которым И торта не надо: максимально бюджетная и нежная выпечка
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Прекрасный вариант к кофе или чаю
Мы рассказывали, как приготовить очень нежный йогуртовый кекс. Но, если хочется использовать в выпечке сезонные плоды – это отличный повод проверить следующий рецепт пирога со сливами.
Слива придает пирогу нежный аромат и небольшую кислинку. Как приготовить выпечку, рассказали на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 300 г муки
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/3 ч. л. соль
Для начинки:
- 400 г сливы
- 400 г сметаны
- 2 яйца
- 4 ст. л. сахара
- 2 ст. л. крахмала
- 2 г ванилина
Способ приготовления:
- Муку перемешиваем с разрыхлителем и щепоткой соли. Вилкой или блендером перетираем на крошку сливочное масло, сахар и муку.
- Добавляем в массу яйцо и сметану. Быстро замешиваем тесто. Оно не должно быть липким.
- Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто, равномерно распределяем и формируем бортики.
- Форму с тестом накрываем пленкой. Убираем в холодильник на 10-15 минут, это время можно посвятить начинке.
- В одной миске смешиваем сметану, яйца, сахар, крахмал и ванилин. Удаляем косточки из слив, мякоть нарезаем на дольки.
- На дно формы выкладываем половину слив. Если они очень сочные, можно немного присыпать крахмалом.
- Заливаем половиной заливки. Выкладываем оставшуюся сливу и заливаем сверху остатками сметанной массы.
- Немного трясём форму, чтобы заливка лучше распределилась. Выпекаем ориентировочно 45 минут в предварительно разогретой до 180*С духовке.
Готовый пирог вынимаем из формы после остывания. Также мы делились рецептом вкуснейшего тыквенного кекса.