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Пирог, с которым И торта не надо: максимально бюджетная и нежная выпечка

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Благодаря сливе пирог получает нежный аромат и легкую кислинку
Благодаря сливе пирог получает нежный аромат и легкую кислинку. Фото ТСН

Прекрасный вариант к кофе или чаю

Мы рассказывали, как приготовить очень нежный йогуртовый кекс. Но, если хочется использовать в выпечке сезонные плоды – это отличный повод проверить следующий рецепт пирога со сливами.

Слива придает пирогу нежный аромат и небольшую кислинку. Как приготовить выпечку, рассказали на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/3 ч. л. соль

Для начинки:

  • 400 г сливы
  • 400 г сметаны
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. крахмала
  • 2 г ванилина

Способ приготовления:

  1. Муку перемешиваем с разрыхлителем и щепоткой соли. Вилкой или блендером перетираем на крошку сливочное масло, сахар и муку.
  2. Добавляем в массу яйцо и сметану. Быстро замешиваем тесто. Оно не должно быть липким.
  3. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто, равномерно распределяем и формируем бортики.
  4. Форму с тестом накрываем пленкой. Убираем в холодильник на 10-15 минут, это время можно посвятить начинке.
  5. В одной миске смешиваем сметану, яйца, сахар, крахмал и ванилин. Удаляем косточки из слив, мякоть нарезаем на дольки.
  6. На дно формы выкладываем половину слив. Если они очень сочные, можно немного присыпать крахмалом.
  7. Заливаем половиной заливки. Выкладываем оставшуюся сливу и заливаем сверху остатками сметанной массы.
  8. Немного трясём форму, чтобы заливка лучше распределилась. Выпекаем ориентировочно 45 минут в предварительно разогретой до 180*С духовке.

Готовый пирог вынимаем из формы после остывания. Также мы делились рецептом вкуснейшего тыквенного кекса.

Теги:
#Рецепт #Слива #Пирог #Выпечка