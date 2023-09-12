Пирог, с которым И торта не надо: максимально бюджетная и нежная выпечка

Прекрасный вариант к кофе или чаю

Мы рассказывали, как приготовить очень нежный йогуртовый кекс. Но, если хочется использовать в выпечке сезонные плоды – это отличный повод проверить следующий рецепт пирога со сливами.

Слива придает пирогу нежный аромат и небольшую кислинку. Как приготовить выпечку, рассказали на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

300 г муки

100 г сахара

1 яйцо

1 ст. л. сметаны

1 ч. л. разрыхлителя

1/3 ч. л. соль

Для начинки:

400 г сливы

400 г сметаны

2 яйца

4 ст. л. сахара

2 ст. л. крахмала

2 г ванилина

Способ приготовления:

Муку перемешиваем с разрыхлителем и щепоткой соли. Вилкой или блендером перетираем на крошку сливочное масло, сахар и муку. Добавляем в массу яйцо и сметану. Быстро замешиваем тесто. Оно не должно быть липким. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом. Выкладываем тесто, равномерно распределяем и формируем бортики. Форму с тестом накрываем пленкой. Убираем в холодильник на 10-15 минут, это время можно посвятить начинке. В одной миске смешиваем сметану, яйца, сахар, крахмал и ванилин. Удаляем косточки из слив, мякоть нарезаем на дольки. На дно формы выкладываем половину слив. Если они очень сочные, можно немного присыпать крахмалом. Заливаем половиной заливки. Выкладываем оставшуюся сливу и заливаем сверху остатками сметанной массы. Немного трясём форму, чтобы заливка лучше распределилась. Выпекаем ориентировочно 45 минут в предварительно разогретой до 180*С духовке.

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