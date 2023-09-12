Салат, который гости съедят вместе с миской: нереальная вкуснятина из грузинской кухни

Сочетание продуктов необычное, но очень удачное

Грузинская кухня – невероятная. Она содержит интересные сочетания продуктов, специй и зелени. Ее вкусы – пряные, богатые. Мы рассказывали, как готовить на зиму баклажаны с грузинскими нотками. Теперь делимся рецептом салата "Тбилиси".

В приготовлении нет ничего сложного. Блюдо, о котором рассказали на портале "Фокус", украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты:

отварная говядина – 300 г;

фасоль красная консервированная – 1 банка;

перец болгарский – 1 крупный (или по половине красного и желтого);

чеснок – 2 зубчика;

лук красный – 1 шт;

грецкие орехи – горсть;

кинза или петрушка – по вкусу;

лимонный сок – 1-2 ст. л (в оригинале уксус яблочный/винный);

масло оливковое – 1 ст. л;

соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварную говядину режем полосками, перец – кубиками или тоже полосками. Зелень моем, обсушиваем и мелко крошим. Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Лук нарезаем полукольцами, складываем в миску и заливаем крутым кипятком на 10 минут. Орехи немного поджариваем на сухой сковороде. Когда остынут, мелко рубим. Все ингредиенты смешиваем, солим, перчим, по вкусу добавляем специи. Заправляем все оливковым маслом и лимонным соком, перемешиваем.

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Салат получается очень сытным и вкусным. Кушанье легко станет украшением любого стола, просто как закусочные рыбные рулетики из лаваша.