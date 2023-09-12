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Салат, который гости съедят вместе с миской: нереальная вкуснятина из грузинской кухни

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепное блюдо родом из Сакартвело
Великолепное блюдо родом из Сакартвело. Фото Ням-ням за 5 минут

Сочетание продуктов необычное, но очень удачное

Грузинская кухня – невероятная. Она содержит интересные сочетания продуктов, специй и зелени. Ее вкусы – пряные, богатые. Мы рассказывали, как готовить на зиму баклажаны с грузинскими нотками. Теперь делимся рецептом салата "Тбилиси".

В приготовлении нет ничего сложного. Блюдо, о котором рассказали на портале "Фокус", украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты:

  • отварная говядина – 300 г;
  • фасоль красная консервированная – 1 банка;
  • перец болгарский – 1 крупный (или по половине красного и желтого);
  • чеснок – 2 зубчика;
  • лук красный – 1 шт;
  • грецкие орехи – горсть;
  • кинза или петрушка – по вкусу;
  • лимонный сок – 1-2 ст. л (в оригинале уксус яблочный/винный);
  • масло оливковое – 1 ст. л;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварную говядину режем полосками, перец – кубиками или тоже полосками. Зелень моем, обсушиваем и мелко крошим.
  2. Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Лук нарезаем полукольцами, складываем в миску и заливаем крутым кипятком на 10 минут.
  3. Орехи немного поджариваем на сухой сковороде. Когда остынут, мелко рубим.
  4. Все ингредиенты смешиваем, солим, перчим, по вкусу добавляем специи. Заправляем все оливковым маслом и лимонным соком, перемешиваем.

Салат получается очень сытным и вкусным. Кушанье легко станет украшением любого стола, просто как закусочные рыбные рулетики из лаваша.

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#Рецепт #Салат #Говядина