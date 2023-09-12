Забытый украинский рецепт: эти ароматные оладьи покорят ваше сердце

Это блюдо было очень популярным в прошлом веке

Украинская кухня богата вкусными блюдами. Мы рассказывали, как приготовить вкусные и ароматные луковички. Еще один вариант необычных оладий – горохляники. Они были очень популярны к 50-м годам прошлого века.

Они получаются очень питательными – идеально к завтраку или на перекус. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

1 пачка гороха (800 граммов);

1 стакан муки;

2 луковицы;

соль, перец по вкусу;

1 яйцо.

Способ приготовления:

Отвариваем горох по инструкции. Предварительно его следует замочить ночью в холодной воде. Лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем на раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла. Горох отбрасываем на дуршлаг. Добавляем к нему жареный лук, муку, яйцо. Солим и перчим. Пестушкой или блендером доводим до однородной консистенции. Жарим на разогретой сковороде до корочки с обеих сторон. Накрывать крышкой во время приготовления не следует.

Такие оладьи очень вкусно подавать со сметанкой или греческим йогуртом. Также можно приготовить соус на основе сметаны.