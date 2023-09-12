Забытый украинский рецепт: эти ароматные оладьи покорят ваше сердце
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Это блюдо было очень популярным в прошлом веке
Украинская кухня богата вкусными блюдами. Мы рассказывали, как приготовить вкусные и ароматные луковички. Еще один вариант необычных оладий – горохляники. Они были очень популярны к 50-м годам прошлого века.
Они получаются очень питательными – идеально к завтраку или на перекус. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.
Ингредиенты:
- 1 пачка гороха (800 граммов);
- 1 стакан муки;
- 2 луковицы;
- соль, перец по вкусу;
- 1 яйцо.
Способ приготовления:
- Отвариваем горох по инструкции. Предварительно его следует замочить ночью в холодной воде.
- Лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем на раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла.
- Горох отбрасываем на дуршлаг. Добавляем к нему жареный лук, муку, яйцо.
- Солим и перчим. Пестушкой или блендером доводим до однородной консистенции.
- Жарим на разогретой сковороде до корочки с обеих сторон. Накрывать крышкой во время приготовления не следует.
Такие оладьи очень вкусно подавать со сметанкой или греческим йогуртом. Также можно приготовить соус на основе сметаны.