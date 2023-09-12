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Забытый украинский рецепт: эти ароматные оладьи покорят ваше сердце

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасное блюдо, чтобы разнообразить рацион
Прекрасное блюдо, чтобы разнообразить рацион. Фото food.obozrevatel.com

Это блюдо было очень популярным в прошлом веке

Украинская кухня богата вкусными блюдами. Мы рассказывали, как приготовить вкусные и ароматные луковички. Еще один вариант необычных оладий – горохляники. Они были очень популярны к 50-м годам прошлого века.

Они получаются очень питательными – идеально к завтраку или на перекус. Рецептом поделились на портале smachnonews.24tv.ua.

Ингредиенты:

  • 1 пачка гороха (800 граммов);
  • 1 стакан муки;
  • 2 луковицы;
  • соль, перец по вкусу;
  • 1 яйцо.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем горох по инструкции. Предварительно его следует замочить ночью в холодной воде.
  2. Лук чистим и нарезаем кубиками. Обжариваем на раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла.
  3. Горох отбрасываем на дуршлаг. Добавляем к нему жареный лук, муку, яйцо.
  4. Солим и перчим. Пестушкой или блендером доводим до однородной консистенции.
  5. Жарим на разогретой сковороде до корочки с обеих сторон. Накрывать крышкой во время приготовления не следует.

Такие оладьи очень вкусно подавать со сметанкой или греческим йогуртом. Также можно приготовить соус на основе сметаны.

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#Рецепт #Горох #Оладьи