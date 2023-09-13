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Закуска на все случаи жизни: без таких кабачков в томатной пасте не сядете обедать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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За вами закрепится слава опытного кулинара
За вами закрепится слава опытного кулинара. Фото shuba.life

Еще один необычный способ приготовить кабачки

Кабачки – один из самых популярных летних овощей. Его заготавливают на зиму в разных вариациях: делают овощную икру, готовят салаты и варят варенье.

Сегодня Shuba предлагает приготовить отличную закуску на все случаи жизни — кабачки кусочками в томатном маринаде.

Томатная паста добавит овощу нежности и сладкого привкуса, а чеснок — придаст пикантных ноток. По желанию в рецепт можно добавить душистый перчик и перец горошком. Попробуйте — и вы не пожалеете.

Как приготовить кабачки в томатной пасте

Ингредиенты на 10 порций:

  • кабачки — 2 кг;
  • паста томатная — 4 ст. л. (по желанию количество можно увеличить до 6-7 ложек);
  • вода -1.5 л;
  • масло подсолнечное рафинированное — 3 ст. л.;
  • сахар — 6 ч. л.;
  • соль — 4 ч. л.;
  • чеснок, зубчики — 6 шт.;
  • уксус 9% — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Кабачки тщательно помойте, удалите плодоножки и нарежьте кусочками по 0.5-1 см.
  2. В кастрюлю налейте воду, разведите в ней томатную пасту, добавьте масло, соль, сахар и перемешайте до однородного состояния.
  3. В полученный маринад сложите нарезанные кабачки, на сильном огне доведите до кипения, помешивая. Когда масса закипит, уменьшите огонь до среднего и готовьте 30-40 минут, пока кабачки не станут мягкими.
  4. К кабачкам добавьте пропущенный через пресс чеснок, перемешайте, при необходимости добавьте соль, сахар или уксус. Варите еще около 2-5 минут.
  5. Банки простерилизуйте удобным способом и разложите в них кабачки.
  6. Переверните банки, укутайте их одеялом и оставьте до полного остывания. Затем уберите в подвал или холодильник до зимы.

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Теги:
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