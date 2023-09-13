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Эти сырники не подгорят и не распадутся: идеальный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Среди других рецептов этот лучший
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Маленькие хитрости сделают завтрак идеальным

Домашние сырники – лучшее блюдо для завтрака. Готовить их очень просто, но не всегда сырники получаются удачными: то распадутся, то пригорят. Поэтому у каждого кулинара есть свои секреты идеального блюда.

Foodoboz для идеальной формы советует обязательно перетереть творог через сито. В тесто рекомендуется добавить кукурузный крахмал — и тогда сырники получатся идеальными. Попробуем?

Как приготовить сырники

Ингредиенты:

  • творог – 600 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • кукурузный крахмал – 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • мука дополнительно – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Творог перетрите через сито и переложите в миску. Добавьте к нему яйца, сахар, соль, кукурузный крахмал. Все ингредиенты перемешайте до однородности.
  2. Получившуюся массу разделите на одинаковые шарики. С помощью стакана или чашки сформируйте из них красивые шарики, ножом придайте форму.
  3. Сырники обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки. Переверните, накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты. Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте сырники со сгущенным молоком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Сырники #Готовим дома