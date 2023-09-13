Эти сырники не подгорят и не распадутся: идеальный рецепт
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Маленькие хитрости сделают завтрак идеальным
Домашние сырники – лучшее блюдо для завтрака. Готовить их очень просто, но не всегда сырники получаются удачными: то распадутся, то пригорят. Поэтому у каждого кулинара есть свои секреты идеального блюда.
Foodoboz для идеальной формы советует обязательно перетереть творог через сито. В тесто рекомендуется добавить кукурузный крахмал — и тогда сырники получатся идеальными. Попробуем?
Как приготовить сырники
Ингредиенты:
- творог – 600 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 2 ст. л.;
- кукурузный крахмал – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
- мука дополнительно – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Творог перетрите через сито и переложите в миску. Добавьте к нему яйца, сахар, соль, кукурузный крахмал. Все ингредиенты перемешайте до однородности.
- Получившуюся массу разделите на одинаковые шарики. С помощью стакана или чашки сформируйте из них красивые шарики, ножом придайте форму.
- Сырники обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки. Переверните, накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты. Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Подавайте сырники со сгущенным молоком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!