Эти сырники не подгорят и не распадутся: идеальный рецепт

Маленькие хитрости сделают завтрак идеальным

Домашние сырники – лучшее блюдо для завтрака. Готовить их очень просто, но не всегда сырники получаются удачными: то распадутся, то пригорят. Поэтому у каждого кулинара есть свои секреты идеального блюда.

Foodoboz для идеальной формы советует обязательно перетереть творог через сито. В тесто рекомендуется добавить кукурузный крахмал — и тогда сырники получатся идеальными. Попробуем?

Как приготовить сырники

Ингредиенты:

творог – 600 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 2 ст. л.;

кукурузный крахмал – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

мука дополнительно – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Творог перетрите через сито и переложите в миску. Добавьте к нему яйца, сахар, соль, кукурузный крахмал. Все ингредиенты перемешайте до однородности. Получившуюся массу разделите на одинаковые шарики. С помощью стакана или чашки сформируйте из них красивые шарики, ножом придайте форму. Сырники обжарьте на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки. Переверните, накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты. Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте сырники со сгущенным молоком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!