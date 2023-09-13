Близкие съедят, не успеете глазом моргнуть: рецепт фантастических творожных палочек
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Более полезная замена магазинным закускам
Вряд ли найдется человек, не любящий творожных палочек. Они хрустящие, золотистые снаружи и нежные внутри.
Именно такое блюдо с "Бабусиними рецептами" мы сегодня и приготовим. Готовятся они быстро из простых продуктов, а результат вас удивит. Они получатся гораздо полезнее, чем продаваемые в ресторанах быстрого питания. Попробуем?
Как приготовить творожных палочки
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- соленый творог – 150 г;
- кефир – 250 мл;
- сода – 1 ч. л.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- петрушка – 1 пучок;
- соль – 0,5 ч. л.;
- мука – 650 г.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 150 г;
- укроп – 1 ст. л.;
- чеснок – зубчик.
Способ приготовления:
- В миску с кефиром добавляем соду и гасим ее.
- В другой миске взбиваем яйца, добавляем к ним творог и кефир.
- Мелко нарезаем лук и петрушку, все выкладываем в яичную смесь.
- Туда же высыпаем муку, замешиваем руками эластичное и слегка липкое тесто.
- Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной 6-7 мм. Разделяем пласт на полоски толщиной в 4-5 см. Длинные полоски делим так, чтобы они помещались на сковороду. Убираем из полосок лишнюю муку и выкладываем их в разогретую с маслом сковороду.
- Обжариваем палочки по бокам до румяной корочки на среднем огне.
- Для приготовления соуса в сметану добавляем сухой или нарезанный укроп, пропущенный через чеснок пресс, перемешиваем и подаем с творожными палочками.
Палочки можно также подавать с домашним кетчупом или майонезом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!