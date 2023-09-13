Близкие съедят, не успеете глазом моргнуть: рецепт фантастических творожных палочек

Более полезная замена магазинным закускам

Вряд ли найдется человек, не любящий творожных палочек. Они хрустящие, золотистые снаружи и нежные внутри.

Именно такое блюдо с "Бабусиними рецептами" мы сегодня и приготовим. Готовятся они быстро из простых продуктов, а результат вас удивит. Они получатся гораздо полезнее, чем продаваемые в ресторанах быстрого питания. Попробуем?

Как приготовить творожных палочки

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

соленый творог – 150 г;

кефир – 250 мл;

сода – 1 ч. л.;

лук репчатый – 1 шт.;

петрушка – 1 пучок;

соль – 0,5 ч. л.;

мука – 650 г.

Ингредиенты для соуса:

сметана – 150 г;

укроп – 1 ст. л.;

чеснок – зубчик.

Способ приготовления:

В миску с кефиром добавляем соду и гасим ее. В другой миске взбиваем яйца, добавляем к ним творог и кефир. Мелко нарезаем лук и петрушку, все выкладываем в яичную смесь. Туда же высыпаем муку, замешиваем руками эластичное и слегка липкое тесто. Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной 6-7 мм. Разделяем пласт на полоски толщиной в 4-5 см. Длинные полоски делим так, чтобы они помещались на сковороду. Убираем из полосок лишнюю муку и выкладываем их в разогретую с маслом сковороду. Обжариваем палочки по бокам до румяной корочки на среднем огне. Для приготовления соуса в сметану добавляем сухой или нарезанный укроп, пропущенный через чеснок пресс, перемешиваем и подаем с творожными палочками.

Палочки можно также подавать с домашним кетчупом или майонезом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!