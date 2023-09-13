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Близкие съедят, не успеете глазом моргнуть: рецепт фантастических творожных палочек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие творожные палочки будете есть как семечки
Такие творожные палочки будете есть как семечки. Фото babusyni-retsepty

Более полезная замена магазинным закускам

Вряд ли найдется человек, не любящий творожных палочек. Они хрустящие, золотистые снаружи и нежные внутри.

Именно такое блюдо с "Бабусиними рецептами" мы сегодня и приготовим. Готовятся они быстро из простых продуктов, а результат вас удивит. Они получатся гораздо полезнее, чем продаваемые в ресторанах быстрого питания. Попробуем?

Как приготовить творожных палочки

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • соленый творог – 150 г;
  • кефир – 250 мл;
  • сода – 1 ч. л.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • петрушка – 1 пучок;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • мука – 650 г.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 150 г;
  • укроп – 1 ст. л.;
  • чеснок – зубчик.

Способ приготовления:

  1. В миску с кефиром добавляем соду и гасим ее.
  2. В другой миске взбиваем яйца, добавляем к ним творог и кефир.
  3. Мелко нарезаем лук и петрушку, все выкладываем в яичную смесь.
  4. Туда же высыпаем муку, замешиваем руками эластичное и слегка липкое тесто.
  5. Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт толщиной 6-7 мм. Разделяем пласт на полоски толщиной в 4-5 см. Длинные полоски делим так, чтобы они помещались на сковороду. Убираем из полосок лишнюю муку и выкладываем их в разогретую с маслом сковороду.
  6. Обжариваем палочки по бокам до румяной корочки на среднем огне.
  7. Для приготовления соуса в сметану добавляем сухой или нарезанный укроп, пропущенный через чеснок пресс, перемешиваем и подаем с творожными палочками.

Палочки можно также подавать с домашним кетчупом или майонезом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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