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Вам даже тесто замешивать не придется: хитрый рецепт налистников

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Налистники из лаваша готовятся просто, съедаются быстро
Налистники из лаваша готовятся просто, съедаются быстро. Фото shuba.life

Вам не придется долго стоять у плиты

Блинчики и блинчики всегда были популярными украинскими блюдами вместе с любимым борщом и полтавскими варениками. Нам готовят их в детстве, потом мы взрослеем и готовим их для своих друзей и родных.

Если очень захотелось налистников творогом, не обязательно часами стоять на кухне и печь блины. Shuba предлагает использовать вместо блинов лаваш. Вы приготовьте ленивые жареные налистники из лаваша всего за несколько минут. Это удачный вариант не только для быстрого завтрака, но и для перекуса в дороге.

Как приготовить ленивые налистники из лаваша

Ингредиенты на 2 порции:

  • тонкий лаваш — 1 шт.;
  • творог 9% — 150 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Для начинки в миске перемешиваем творог с яйцом и сахаром.
  2. Лист лаваша разрезаем на три части. На каждую часть выкладываем начинку и распределяем по всей поверхности, немного не доходя до краев. Лаваш сворачиваем рулетиками.
  3. В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем рулетики. Готовим налистники на слабом огне под крышкой около 15-20 минут. Периодически переворачиваем рулетики, чтобы обжарить со всех сторон.

Приготовьте лаваш для налистников дома по рецепту "Телеграфа". Это просто и невероятно быстро.

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