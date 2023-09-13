Вам даже тесто замешивать не придется: хитрый рецепт налистников
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вам не придется долго стоять у плиты
Блинчики и блинчики всегда были популярными украинскими блюдами вместе с любимым борщом и полтавскими варениками. Нам готовят их в детстве, потом мы взрослеем и готовим их для своих друзей и родных.
Если очень захотелось налистников творогом, не обязательно часами стоять на кухне и печь блины. Shuba предлагает использовать вместо блинов лаваш. Вы приготовьте ленивые жареные налистники из лаваша всего за несколько минут. Это удачный вариант не только для быстрого завтрака, но и для перекуса в дороге.
Как приготовить ленивые налистники из лаваша
Ингредиенты на 2 порции:
- тонкий лаваш — 1 шт.;
- творог 9% — 150 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Для начинки в миске перемешиваем творог с яйцом и сахаром.
- Лист лаваша разрезаем на три части. На каждую часть выкладываем начинку и распределяем по всей поверхности, немного не доходя до краев. Лаваш сворачиваем рулетиками.
- В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем рулетики. Готовим налистники на слабом огне под крышкой около 15-20 минут. Периодически переворачиваем рулетики, чтобы обжарить со всех сторон.
Приготовьте лаваш для налистников дома по рецепту "Телеграфа". Это просто и невероятно быстро.