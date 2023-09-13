Вкусный привет из Италии: лучший соус готовится по этому рецепту

Италия на вашем столе

Соус делает любимое блюдо идеальным. А итальянская еда — это отдельная вещь, ведь итальянские блюда мы можем узнать именно по соусу.

Сегодня мы приготовим классический итальянский соус неаполитано по рецепту Shuba. Его можно использовать для приготовления пиццы, всех видов пасты, ризотто с морепродуктами, рыбных и мясных блюд. Соус можно приготовить про запас и хранить в холодильнике.

Как приготовить соус неаполитано

Ингредиенты на 10 порций:

консервированные томаты в собственном соку — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт.;

сельдерей, листья — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

орегано сушеное — 3 г;

тимьян, веточка — 2 шт.;

перец душистый молотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук, чеснок, томаты нарезаем кубиками. На сковороде с маслом обжариваем лук до подрумянивания. Туда же добавляем сельдерей и чеснок, немного обжариваем. К овощам добавляем помидоры, солим, перчим, добавляем специи. Получившуюся массу томим 25-30 минут на маленьком огне. Соус должен получится ароматным и не резким по кислоте. Соус перетираем через большое сито. Блюдо готово. По желанию можно добавить любимые специи (гвоздику, немного мускатного ореха, красного перца и корицы) и есть вместо кетчупа.

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