Отбивные получатся сочными и вкусными: простой рецепт из трех ингредиентов

Лучше рецепта вы не найдете

Свиные отбивные — это классика. Готовить их легко, а блюдо получается невероятно сочным и вкусным.

Мясо получится еще вкуснее, если дополнить его яблоками и твердым сыром по рецепту "Фокуса". Это блюдо готовится очень быстро и всего из трех ингредиентов. Так что если к вам нежданно нагрянули гости или у вас мало времени на приготовление обеда – этот рецепт вас обязательно выручит.

Как приготовить свиные отбивные с яблоками

Ингредиенты:

свинина — 1 кг;

яблоки — 500 гр;

твердый сыр — 300 гр;

молотый черный перец (смесь перцев), соль — по своему вкусу.

Способ приготовления:

Свинину помойте, порежьте не слишком толстыми ломтями. Каждый кусочек слегка отбейте с двух сторон, посолите и поперчите. Яблоки очистите и нарежьте дольками. Слегка карамелизируйте их на растительном, или сливочном масле с небольшим количеством сахара. Для пикантности можно добавить немного корицы. Мясо подрумяньте на растительном масле, чтобы "запечатать" внутри кусков все соки. Выложите отбивные в огнеупорную посуду или в чугунную сковороду. Сверху положите яблоки и посыпьте натертым твердым сыром. Запекайте блюдо 40 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Подавайте свиные отбивные с яблоками с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!