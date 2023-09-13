Отбивные получатся сочными и вкусными: простой рецепт из трех ингредиентов
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Лучше рецепта вы не найдете
Свиные отбивные — это классика. Готовить их легко, а блюдо получается невероятно сочным и вкусным.
Мясо получится еще вкуснее, если дополнить его яблоками и твердым сыром по рецепту "Фокуса". Это блюдо готовится очень быстро и всего из трех ингредиентов. Так что если к вам нежданно нагрянули гости или у вас мало времени на приготовление обеда – этот рецепт вас обязательно выручит.
Как приготовить свиные отбивные с яблоками
Ингредиенты:
- свинина — 1 кг;
- яблоки — 500 гр;
- твердый сыр — 300 гр;
- молотый черный перец (смесь перцев), соль — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Свинину помойте, порежьте не слишком толстыми ломтями. Каждый кусочек слегка отбейте с двух сторон, посолите и поперчите.
- Яблоки очистите и нарежьте дольками. Слегка карамелизируйте их на растительном, или сливочном масле с небольшим количеством сахара. Для пикантности можно добавить немного корицы.
- Мясо подрумяньте на растительном масле, чтобы "запечатать" внутри кусков все соки.
- Выложите отбивные в огнеупорную посуду или в чугунную сковороду. Сверху положите яблоки и посыпьте натертым твердым сыром.
- Запекайте блюдо 40 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.
Подавайте свиные отбивные с яблоками с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!