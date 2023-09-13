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Отбивные получатся сочными и вкусными: простой рецепт из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Дополните блюдо яблоками и наслаждайтесь
Дополните блюдо яблоками и наслаждайтесь. Фото food.segodnya.ua

Лучше рецепта вы не найдете

Свиные отбивные — это классика. Готовить их легко, а блюдо получается невероятно сочным и вкусным.

Мясо получится еще вкуснее, если дополнить его яблоками и твердым сыром по рецепту "Фокуса". Это блюдо готовится очень быстро и всего из трех ингредиентов. Так что если к вам нежданно нагрянули гости или у вас мало времени на приготовление обеда – этот рецепт вас обязательно выручит.

Как приготовить свиные отбивные с яблоками

Ингредиенты:

  • свинина — 1 кг;
  • яблоки — 500 гр;
  • твердый сыр — 300 гр;
  • молотый черный перец (смесь перцев), соль — по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свинину помойте, порежьте не слишком толстыми ломтями. Каждый кусочек слегка отбейте с двух сторон, посолите и поперчите.
  2. Яблоки очистите и нарежьте дольками. Слегка карамелизируйте их на растительном, или сливочном масле с небольшим количеством сахара. Для пикантности можно добавить немного корицы.
  3. Мясо подрумяньте на растительном масле, чтобы "запечатать" внутри кусков все соки.
  4. Выложите отбивные в огнеупорную посуду или в чугунную сковороду. Сверху положите яблоки и посыпьте натертым твердым сыром.
  5. Запекайте блюдо 40 минут в духовке, разогретой до 200 градусов.

Подавайте свиные отбивные с яблоками с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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