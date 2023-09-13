Для любителей "погорячее": пикантный рецепт маринованных огурцов с горчицей
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Без них не сядете обедать
Маринованные огурцы на зиму не заменит ничто. Если открыть баночку и поставить на стол, никто не сможет пройти мимо — обязательно достанет огурчик и похрустит.
Этот пикантный рецепт Shuba отличает один интересный элемент — это семена горчицы. По желанию вы также можете добавить веточки свежего укропа, ломтики халапеньо для остроты, кориандр или семена тмина.
Как приготовить маринованные огурцы с горчицей
Ингредиенты на 4 порции:
- огурец — 1 кг;
- горчица — 20 г;
- черная смородина, листья — 4 шт.;
- вишня, листья — 4 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец черный, горошек — 8 шт.;
- хрен — 20 г;
- уксус — 20 мл;
- сахар -50 г;
- соль — 30 г.
Способ приготовления:
- Банки стерилизуйте любым удобным для вас способом.
- Листья смородины и вишни, лавровый лист и корень хрена помойте, обдайте кипятком и положите на дно банки вместе с горошинами перца.
- Огурцы промойте и плотно уложите в банку к зелени. Все залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Повторите процесс дважды.
- Для приготовления маринада в кастрюлю налейте 1,5 литра воды. Посолите, добавьте сахар, уксус, горчицу, доведите до кипения и прокипятите несколько минут.
- Слейте воду с огурцов и залейте их горячим маринадом. Закатайте герметично крышкой и спрячьте в место хранения.
Такие огурчики будут сочетаться практически с любым блюдом — и со свиными отбивными, и с картофельным салатом по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.