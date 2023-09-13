Для любителей "погорячее": пикантный рецепт маринованных огурцов с горчицей

Без них не сядете обедать

Маринованные огурцы на зиму не заменит ничто. Если открыть баночку и поставить на стол, никто не сможет пройти мимо — обязательно достанет огурчик и похрустит.

Этот пикантный рецепт Shuba отличает один интересный элемент — это семена горчицы. По желанию вы также можете добавить веточки свежего укропа, ломтики халапеньо для остроты, кориандр или семена тмина.

Как приготовить маринованные огурцы с горчицей

Ингредиенты на 4 порции:

огурец — 1 кг;

горчица — 20 г;

черная смородина, листья — 4 шт.;

вишня, листья — 4 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец черный, горошек — 8 шт.;

хрен — 20 г;

уксус — 20 мл;

сахар -50 г;

соль — 30 г.

Способ приготовления:

Банки стерилизуйте любым удобным для вас способом. Листья смородины и вишни, лавровый лист и корень хрена помойте, обдайте кипятком и положите на дно банки вместе с горошинами перца. Огурцы промойте и плотно уложите в банку к зелени. Все залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Повторите процесс дважды. Для приготовления маринада в кастрюлю налейте 1,5 литра воды. Посолите, добавьте сахар, уксус, горчицу, доведите до кипения и прокипятите несколько минут. Слейте воду с огурцов и залейте их горячим маринадом. Закатайте герметично крышкой и спрячьте в место хранения.

Такие огурчики будут сочетаться практически с любым блюдом — и со свиными отбивными, и с картофельным салатом по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.