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Для любителей "погорячее": пикантный рецепт маринованных огурцов с горчицей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пикантности огурцам придаст горчица
Пикантности огурцам придаст горчица. Фото ukrainians.today

Без них не сядете обедать

Маринованные огурцы на зиму не заменит ничто. Если открыть баночку и поставить на стол, никто не сможет пройти мимо — обязательно достанет огурчик и похрустит.

Этот пикантный рецепт Shuba отличает один интересный элемент — это семена горчицы. По желанию вы также можете добавить веточки свежего укропа, ломтики халапеньо для остроты, кориандр или семена тмина.

Как приготовить маринованные огурцы с горчицей

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурец — 1 кг;
  • горчица — 20 г;
  • черная смородина, листья — 4 шт.;
  • вишня, листья — 4 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • перец черный, горошек — 8 шт.;
  • хрен — 20 г;
  • уксус — 20 мл;
  • сахар -50 г;
  • соль — 30 г.

Способ приготовления:

  1. Банки стерилизуйте любым удобным для вас способом.
  2. Листья смородины и вишни, лавровый лист и корень хрена помойте, обдайте кипятком и положите на дно банки вместе с горошинами перца.
  3. Огурцы промойте и плотно уложите в банку к зелени. Все залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Повторите процесс дважды.
  4. Для приготовления маринада в кастрюлю налейте 1,5 литра воды. Посолите, добавьте сахар, уксус, горчицу, доведите до кипения и прокипятите несколько минут.
  5. Слейте воду с огурцов и залейте их горячим маринадом. Закатайте герметично крышкой и спрячьте в место хранения.

Такие огурчики будут сочетаться практически с любым блюдом — и со свиными отбивными, и с картофельным салатом по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.

Теги:
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