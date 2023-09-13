Побалуйте себя ресторанным завтраком: элементарные оладьи "с секретом"
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Такие оладьи можно дополнить чем угодно и будет вкусно
Если вы не знали, с чем и как приготовить брокколи, а сытную запеканку уже готовили, обратите внимание на этот оладийный рецепт. Такой завтрак будет очень полезным и вкусным.
Это фантастическое блюдо. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- брокколи — 400 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука — 2-3 ст.л.;
- твердый сыр – 50 г;
- соль, перец;
- сметана, укроп.
Способ приготовления:
- Брокколи отвариваем несколько минут в подсоленном кипятке. Ориентируемся на мягкость овоща.
- Капусту разминаем пестиком или перебиваем блендером. В полученное пюре добавляем яйцо, тертый творог, муку и соль.
- Все тщательно вымешиваем. Должно получиться ароматное и яркое тесто на оладьи.
- Разогреваем на сковороде масло. По желанию можно добавить кусочек сливочного масла.
- Выкладываем оладьи столовой ложкой и жарим до золотистого цвета с обеих сторон.
- Оладьи очень нежные, поэтому переворачиваем их на сковороде осторожно.
Такие оладьи можно дополнить мягким творогом, соленой рыбой, авокадо или сметаной с чесноком. Это будет настоящий кулинарный шедевр на завтрак.