Побалуйте себя ресторанным завтраком: элементарные оладьи "с секретом"

Такие оладьи можно дополнить чем угодно и будет вкусно

Если вы не знали, с чем и как приготовить брокколи, а сытную запеканку уже готовили, обратите внимание на этот оладийный рецепт. Такой завтрак будет очень полезным и вкусным.

Это фантастическое блюдо. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

брокколи — 400 г;

яйцо – 1 шт.;

мука — 2-3 ст.л.;

твердый сыр – 50 г;

соль, перец;

сметана, укроп.

Способ приготовления:

Брокколи отвариваем несколько минут в подсоленном кипятке. Ориентируемся на мягкость овоща. Капусту разминаем пестиком или перебиваем блендером. В полученное пюре добавляем яйцо, тертый творог, муку и соль. Все тщательно вымешиваем. Должно получиться ароматное и яркое тесто на оладьи. Разогреваем на сковороде масло. По желанию можно добавить кусочек сливочного масла. Выкладываем оладьи столовой ложкой и жарим до золотистого цвета с обеих сторон. Оладьи очень нежные, поэтому переворачиваем их на сковороде осторожно.

Такие оладьи можно дополнить мягким творогом, соленой рыбой, авокадо или сметаной с чесноком. Это будет настоящий кулинарный шедевр на завтрак.