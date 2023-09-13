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Побалуйте себя ресторанным завтраком: элементарные оладьи "с секретом"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Секретный ингредиент – капуста брокколи
Секретный ингредиент – капуста брокколи. Фото shuba.life

Такие оладьи можно дополнить чем угодно и будет вкусно

Если вы не знали, с чем и как приготовить брокколи, а сытную запеканку уже готовили, обратите внимание на этот оладийный рецепт. Такой завтрак будет очень полезным и вкусным.

Это фантастическое блюдо. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • брокколи — 400 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука — 2-3 ст.л.;
  • твердый сыр – 50 г;
  • соль, перец;
  • сметана, укроп.

Способ приготовления:

  1. Брокколи отвариваем несколько минут в подсоленном кипятке. Ориентируемся на мягкость овоща.
  2. Капусту разминаем пестиком или перебиваем блендером. В полученное пюре добавляем яйцо, тертый творог, муку и соль.
  3. Все тщательно вымешиваем. Должно получиться ароматное и яркое тесто на оладьи.
  4. Разогреваем на сковороде масло. По желанию можно добавить кусочек сливочного масла.
  5. Выкладываем оладьи столовой ложкой и жарим до золотистого цвета с обеих сторон.
  6. Оладьи очень нежные, поэтому переворачиваем их на сковороде осторожно.

Такие оладьи можно дополнить мягким творогом, соленой рыбой, авокадо или сметаной с чесноком. Это будет настоящий кулинарный шедевр на завтрак.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Оладьи #Броколі