Укр

Консервированный салат из огурцов, которые можно хранить дома: зимой каждая баночка будет кладом

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Огурцы остаются хрустящими и сочными
Огурцы остаются хрустящими и сочными. Фото Портал "Пляшка"

Очень простая заготовка на зиму

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму целые огурчики. Теперь делимся рецептом интересного салата. Его несомненный плюс в том, что консервацию можно хранить прямо в квартире при комнатной температуре.

Также такие огурчики идеальны для любых бургеров и других бутербродов. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • 5 кг огурцов
  • 1 кг лука
  • 0,5 кг сладкого перца
  • 3 ст. л. (с горкой) соли
  • 2,5 ст. л. сахара
  • 1/2 стакана подсолнечного масла
  • 2 ст. л. уксусной эссенции
  • 10 горошин черного перца
  • 10 горошин душистого перца
  • зелень укропа по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурцы моем, обрезаем кончики. Если огурцы велики, нарезаем их половинками колец. Тонкие огурчики нарезаем кружочками.
  2. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Перец нарезаем соломкой.
  3. Все выкладываем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар, оба вида перца. Перемешиваем и оставляем на столе на 2-3 часа.
  4. Ставим кастрюлю на огонь. Доводим до кипения и варим на среднем огне 15 минут, помешивая.
  5. Затем добавляем растительное масло и зелень. Через 2-3 минуты вливаем уксусную эссенцию, перемешиваем и снимаем с огня.
  6. Быстро раскладываем салат стерильные банки. Утрамбовываем, доливаем рассолом, закрываем прокипяченными крышками.

Это очень просто и вкусно. Зимой такую баночку будет очень вкусно открыть к жареной картошечке.

Теги:
#Рецепт #Салат #Огурцы #Консервация