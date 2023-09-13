Консервированный салат из огурцов, которые можно хранить дома: зимой каждая баночка будет кладом

Очень простая заготовка на зиму

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму целые огурчики. Теперь делимся рецептом интересного салата. Его несомненный плюс в том, что консервацию можно хранить прямо в квартире при комнатной температуре.

Также такие огурчики идеальны для любых бургеров и других бутербродов. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

5 кг огурцов

1 кг лука

0,5 кг сладкого перца

3 ст. л. (с горкой) соли

2,5 ст. л. сахара

1/2 стакана подсолнечного масла

2 ст. л. уксусной эссенции

10 горошин черного перца

10 горошин душистого перца

зелень укропа по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы моем, обрезаем кончики. Если огурцы велики, нарезаем их половинками колец. Тонкие огурчики нарезаем кружочками. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Перец нарезаем соломкой. Все выкладываем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар, оба вида перца. Перемешиваем и оставляем на столе на 2-3 часа. Ставим кастрюлю на огонь. Доводим до кипения и варим на среднем огне 15 минут, помешивая. Затем добавляем растительное масло и зелень. Через 2-3 минуты вливаем уксусную эссенцию, перемешиваем и снимаем с огня. Быстро раскладываем салат стерильные банки. Утрамбовываем, доливаем рассолом, закрываем прокипяченными крышками.

Это очень просто и вкусно. Зимой такую баночку будет очень вкусно открыть к жареной картошечке.