Консервированный салат из огурцов, которые можно хранить дома: зимой каждая баночка будет кладом
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Очень простая заготовка на зиму
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму целые огурчики. Теперь делимся рецептом интересного салата. Его несомненный плюс в том, что консервацию можно хранить прямо в квартире при комнатной температуре.
Также такие огурчики идеальны для любых бургеров и других бутербродов. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 5 кг огурцов
- 1 кг лука
- 0,5 кг сладкого перца
- 3 ст. л. (с горкой) соли
- 2,5 ст. л. сахара
- 1/2 стакана подсолнечного масла
- 2 ст. л. уксусной эссенции
- 10 горошин черного перца
- 10 горошин душистого перца
- зелень укропа по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы моем, обрезаем кончики. Если огурцы велики, нарезаем их половинками колец. Тонкие огурчики нарезаем кружочками.
- Лук нарезаем тонкими полукольцами. Перец нарезаем соломкой.
- Все выкладываем в кастрюлю. Добавляем соль, сахар, оба вида перца. Перемешиваем и оставляем на столе на 2-3 часа.
- Ставим кастрюлю на огонь. Доводим до кипения и варим на среднем огне 15 минут, помешивая.
- Затем добавляем растительное масло и зелень. Через 2-3 минуты вливаем уксусную эссенцию, перемешиваем и снимаем с огня.
- Быстро раскладываем салат стерильные банки. Утрамбовываем, доливаем рассолом, закрываем прокипяченными крышками.
Это очень просто и вкусно. Зимой такую баночку будет очень вкусно открыть к жареной картошечке.