Старый бюджетный рецепт: этой копеечной намазки надо делать двойную порцию — такая она вкусная
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Готовящийся перекус всего пять минут
Мы рассказывали, как приготовить удивительный закусочный рулет из лаваша. Теперь делимся рецептом, который выручит, если перекус или бутерброды к столу требуются очень быстро.
Готовится все просто и из доступных продуктов. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- колбасный копченый творог – 150 г.
- яйца – 3 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- майонез+сметана – 2 ст.л.
- черный перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Берем багет и нарезаем его по диагонали. Обжариваем их на сухой сковороде или сливочном масле (по желанию) с обеих сторон до хрустящей корочки.
- Колбасный сыр натираем на большой терке. При желании его можно заменить плавленым или обычным сыром.
- На той же терке натираем сваренные вкрутую яйца. На средней или мелкой терке натираем сырую морковь, а также чеснок.
- Прибавляем к намазке одну столовую ложку майонеза, одну столовую ложку сметаны. Солим, перчим.
- Тщательно перемешиваем. Мастим намазкой поджаренные кусочки батона.
По желанию к пасте можно также добавить ветчину, рыбные консервы или зеленый лук. Хрустящий багет с такой намазкой съедается мгновенно. Также мы рассказывали, как приготовить интересный грузинский салат.