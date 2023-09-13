Старый бюджетный рецепт: этой копеечной намазки надо делать двойную порцию — такая она вкусная

Готовящийся перекус всего пять минут

Мы рассказывали, как приготовить удивительный закусочный рулет из лаваша. Теперь делимся рецептом, который выручит, если перекус или бутерброды к столу требуются очень быстро.

Готовится все просто и из доступных продуктов. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

багет – 1 шт.

колбасный копченый творог – 150 г.

яйца – 3 шт.

морковь – 1-2 шт.

чеснок – 3 зубчика

майонез+сметана – 2 ст.л.

черный перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

Берем багет и нарезаем его по диагонали. Обжариваем их на сухой сковороде или сливочном масле (по желанию) с обеих сторон до хрустящей корочки. Колбасный сыр натираем на большой терке. При желании его можно заменить плавленым или обычным сыром. На той же терке натираем сваренные вкрутую яйца. На средней или мелкой терке натираем сырую морковь, а также чеснок. Прибавляем к намазке одну столовую ложку майонеза, одну столовую ложку сметаны. Солим, перчим. Тщательно перемешиваем. Мастим намазкой поджаренные кусочки батона.

По желанию к пасте можно также добавить ветчину, рыбные консервы или зеленый лук. Хрустящий багет с такой намазкой съедается мгновенно. Также мы рассказывали, как приготовить интересный грузинский салат.