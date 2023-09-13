Заменит и торты, и шарлотку: дешевый яблочный пирог без теста

Весь секрет – во вкусной заливке

Трудно найти человека, который не любил бы сочную сезонную выпечку с яблоками. Особенно сегодня, 13 сентября — ведь в мире отмечают необычный и вкусный праздник – День шарлотки и осенних пирогов. Впрочем, если обычная шарлотка вам надоела, обратите внимание на этот рецепт пирога без теста.

Это буквально яблоки, запеченные в заварном креме. Пирог получается очень нежным, он не оставит никого безразличным. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт (130 гр);

сахар – 75 гр;

молоко – 90 гр;

сливочное масло – 35 гр;

мука — 80 гр;

яблоки очищенные – 700 гр;

разрыхлитель — 5 гр;

соль — щепотка;

ванильный сахар – 10 гр.

Способ приготовления:

Тонко нарезаем очищенные яблоки. Полим их лимонным соком и хорошо перемешиваем., яйца взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной пены. Добавляем растопленное сливочное масло и молоко. Продолжаем взбивать до однородной консистенции. К жидким ингредиентам добавляем муку, смешанную с разрыхлителем. Замешиваем однородное жидкое тесто. Соединяем яблоки с тестом. Яблоки выкладываем в форму, выстланную пергаментом. По желанию пирог можно сверху посыпать миндальными лепестками. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Примерное время приготовления: 50-60 минут. После выпечки оставляем пирог на время в форме. Он должен немного остыть и стабилизироваться.

Перед подачей пирог посыпаем сахарной пудрой. Также мы делились рецептом интересного яблочного торта "Три стакана".