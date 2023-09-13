Заменит и торты, и шарлотку: дешевый яблочный пирог без теста
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Весь секрет – во вкусной заливке
Трудно найти человека, который не любил бы сочную сезонную выпечку с яблоками. Особенно сегодня, 13 сентября — ведь в мире отмечают необычный и вкусный праздник – День шарлотки и осенних пирогов. Впрочем, если обычная шарлотка вам надоела, обратите внимание на этот рецепт пирога без теста.
Это буквально яблоки, запеченные в заварном креме. Пирог получается очень нежным, он не оставит никого безразличным. Рецептом поделились на Ukr.Media.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт (130 гр);
- сахар – 75 гр;
- молоко – 90 гр;
- сливочное масло – 35 гр;
- мука — 80 гр;
- яблоки очищенные – 700 гр;
- разрыхлитель — 5 гр;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар – 10 гр.
Способ приготовления:
- Тонко нарезаем очищенные яблоки. Полим их лимонным соком и хорошо перемешиваем., яйца взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной пены. Добавляем растопленное сливочное масло и молоко. Продолжаем взбивать до однородной консистенции.
- К жидким ингредиентам добавляем муку, смешанную с разрыхлителем. Замешиваем однородное жидкое тесто. Соединяем яблоки с тестом.
- Яблоки выкладываем в форму, выстланную пергаментом. По желанию пирог можно сверху посыпать миндальными лепестками.
- Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Примерное время приготовления: 50-60 минут.
- После выпечки оставляем пирог на время в форме. Он должен немного остыть и стабилизироваться.
Перед подачей пирог посыпаем сахарной пудрой. Также мы делились рецептом интересного яблочного торта "Три стакана".