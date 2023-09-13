Укр

Заменит и торты, и шарлотку: дешевый яблочный пирог без теста

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Начинки так много, что весь пирог – это начинка
Начинки так много, что весь пирог – это начинка. Фото Апостроф

Весь секрет – во вкусной заливке

Трудно найти человека, который не любил бы сочную сезонную выпечку с яблоками. Особенно сегодня, 13 сентября — ведь в мире отмечают необычный и вкусный праздник – День шарлотки и осенних пирогов. Впрочем, если обычная шарлотка вам надоела, обратите внимание на этот рецепт пирога без теста.

Это буквально яблоки, запеченные в заварном креме. Пирог получается очень нежным, он не оставит никого безразличным. Рецептом поделились на Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт (130 гр);
  • сахар – 75 гр;
  • молоко – 90 гр;
  • сливочное масло – 35 гр;
  • мука — 80 гр;
  • яблоки очищенные – 700 гр;
  • разрыхлитель — 5 гр;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар – 10 гр.

Способ приготовления:

  1. Тонко нарезаем очищенные яблоки. Полим их лимонным соком и хорошо перемешиваем., яйца взбиваем с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной пены. Добавляем растопленное сливочное масло и молоко. Продолжаем взбивать до однородной консистенции.
  2. К жидким ингредиентам добавляем муку, смешанную с разрыхлителем. Замешиваем однородное жидкое тесто. Соединяем яблоки с тестом.
  3. Яблоки выкладываем в форму, выстланную пергаментом. По желанию пирог можно сверху посыпать миндальными лепестками.
  4. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Примерное время приготовления: 50-60 минут.
  5. После выпечки оставляем пирог на время в форме. Он должен немного остыть и стабилизироваться.

Перед подачей пирог посыпаем сахарной пудрой. Также мы делились рецептом интересного яблочного торта "Три стакана".

Теги:
#Яблоки #Пирог #Выпечка #Начинка