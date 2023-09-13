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Зачем кулинары смешивают фарш с кефиром: невероятно ленивое блюдо на ужин

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Блюдо, которое может приготовить каждый
Блюдо, которое может приготовить каждый. Фото 24 канал

Даже тесто вымешивать не нужно

Мы рассказывали, как испечь вкусную запеканку из фарша и овощей. И хотя следующий пирог тяготеет к подобным блюдам, на самом деле его называют "ленивым беляшем" — так он напоминает по вкусу популярные пирожечки с мясом.

Не нужно ни замешивать тесто, ни долго стоять у сковороды. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Кефир – 400 мл;
  • Говяжий фарш – 400 г;
  • Лук – 80 г;
  • Мука – 300 г;
  • Яйца – 3 шт.;
  • Соль – 1 ч. л. (и еще 0.5 ч. л. для начинки);
  • Сахар – 1 ч. л.;
  • Сода – 0.5 ч. л.;
  • Подсолнечное масло – 3 ст. л.;
  • Помидоры – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Мелко крошим лук. Обжариваем ее на сковороде с растительным маслом.
  2. Когда кусочки приобретут золотистый цвет, добавляем говяжий фарш. Обжариваем, перемешивая.
  3. Когда фарш начнет отдавать воду – добавляем соль, перец. Помешивая, доводим до готовности фарша.
  4. В отдельной миске смешиваем кефир с разрыхлителем. Добавляем порцию растительного масла.
  5. Вливаем три яйца и тщательно перемешиваем все ингредиенты. Постепенно добавляем муку. Консистенция теста должна стать похожей на густую сметану.
  6. Печь пирог следует в форме с высокими бортиками. Наливаем половину теста в форму, застеленную пергаментной бумагой.
  7. Раскладываем всю начинку поверх слоя теста. Сверху заливаем остальными тестами.
  8. Сверху выкладываем предварительно нарезанные помидоры. Выпекаем пирог при 180°C в духовке в течение 35-40 минут.

Этот пирог получается очень сытным и вкусным. Он вкусен как горячим, так и холодным. Также мы рассказывали, как приготовить интересные овощные оладьи.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Фарш