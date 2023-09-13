Зачем кулинары смешивают фарш с кефиром: невероятно ленивое блюдо на ужин
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Даже тесто вымешивать не нужно
Мы рассказывали, как испечь вкусную запеканку из фарша и овощей. И хотя следующий пирог тяготеет к подобным блюдам, на самом деле его называют "ленивым беляшем" — так он напоминает по вкусу популярные пирожечки с мясом.
Не нужно ни замешивать тесто, ни долго стоять у сковороды. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Кефир – 400 мл;
- Говяжий фарш – 400 г;
- Лук – 80 г;
- Мука – 300 г;
- Яйца – 3 шт.;
- Соль – 1 ч. л. (и еще 0.5 ч. л. для начинки);
- Сахар – 1 ч. л.;
- Сода – 0.5 ч. л.;
- Подсолнечное масло – 3 ст. л.;
- Помидоры – 1 шт.
Способ приготовления:
- Мелко крошим лук. Обжариваем ее на сковороде с растительным маслом.
- Когда кусочки приобретут золотистый цвет, добавляем говяжий фарш. Обжариваем, перемешивая.
- Когда фарш начнет отдавать воду – добавляем соль, перец. Помешивая, доводим до готовности фарша.
- В отдельной миске смешиваем кефир с разрыхлителем. Добавляем порцию растительного масла.
- Вливаем три яйца и тщательно перемешиваем все ингредиенты. Постепенно добавляем муку. Консистенция теста должна стать похожей на густую сметану.
- Печь пирог следует в форме с высокими бортиками. Наливаем половину теста в форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Раскладываем всю начинку поверх слоя теста. Сверху заливаем остальными тестами.
- Сверху выкладываем предварительно нарезанные помидоры. Выпекаем пирог при 180°C в духовке в течение 35-40 минут.
Этот пирог получается очень сытным и вкусным. Он вкусен как горячим, так и холодным. Также мы рассказывали, как приготовить интересные овощные оладьи.