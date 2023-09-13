Зачем кулинары смешивают фарш с кефиром: невероятно ленивое блюдо на ужин

Даже тесто вымешивать не нужно

Мы рассказывали, как испечь вкусную запеканку из фарша и овощей. И хотя следующий пирог тяготеет к подобным блюдам, на самом деле его называют "ленивым беляшем" — так он напоминает по вкусу популярные пирожечки с мясом.

Не нужно ни замешивать тесто, ни долго стоять у сковороды. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Кефир – 400 мл;

Говяжий фарш – 400 г;

Лук – 80 г;

Мука – 300 г;

Яйца – 3 шт.;

Соль – 1 ч. л. (и еще 0.5 ч. л. для начинки);

Сахар – 1 ч. л.;

Сода – 0.5 ч. л.;

Подсолнечное масло – 3 ст. л.;

Помидоры – 1 шт.

Способ приготовления:

Мелко крошим лук. Обжариваем ее на сковороде с растительным маслом. Когда кусочки приобретут золотистый цвет, добавляем говяжий фарш. Обжариваем, перемешивая. Когда фарш начнет отдавать воду – добавляем соль, перец. Помешивая, доводим до готовности фарша. В отдельной миске смешиваем кефир с разрыхлителем. Добавляем порцию растительного масла. Вливаем три яйца и тщательно перемешиваем все ингредиенты. Постепенно добавляем муку. Консистенция теста должна стать похожей на густую сметану. Печь пирог следует в форме с высокими бортиками. Наливаем половину теста в форму, застеленную пергаментной бумагой. Раскладываем всю начинку поверх слоя теста. Сверху заливаем остальными тестами. Сверху выкладываем предварительно нарезанные помидоры. Выпекаем пирог при 180°C в духовке в течение 35-40 минут.

Этот пирог получается очень сытным и вкусным. Он вкусен как горячим, так и холодным. Также мы рассказывали, как приготовить интересные овощные оладьи.