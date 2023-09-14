Забудете о беляшах и чебуреках: секретный рецепт мясных пирожков
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Один ингредиент — и ваше блюдо идеально
Что может быть лучше вкусных домашних жареных пирожков? Их вкус мы помним с детства. Вкусные, хрустящие, с разнообразными начинками, они и сейчас остаются любимым блюдом.
А можно ли сделать их тесто еще более хрустящим? Да, если добавить в тесто сметану. Такие пирожки от "Бабусиних рецептів" вы не забудете никогда.
Как приготовить мясные пирожки
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 30 мл;
- лук репчатый – 1 шт.;
- отварной рис – 100 г;
- теплая вода – 250 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- мука – 400 г;
- разрыхлитель – 1,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Лук чистим, нарезаем полукольцами и выкладываем в разогретую с подсолнечным маслом сковороду. Обжариваем до мягкости, добавляем фарш. Солим мясо и добавляем специи, обжариваем до готовности.
- Рис варим, добавляем в фарш, все хорошо перемешиваем.
- Теплую воду перемешиваем со сметаной, солим. В полученную массу просеиваем соединенную с разрыхлителем муку, замешиваем тесто и формируем из него колобок.
- Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле. Через 15 минут формируем из теста 10 маленьких колобков.
- Каждый колобок раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм, на край выкладываем начинку и заворачиваем.
- Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем пирожки до золотистой корочки со всех сторон.
Рекомендуем приготовить жареные пирожки с картофелем и луком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.