Забудете о беляшах и чебуреках: секретный рецепт мясных пирожков

Один ингредиент — и ваше блюдо идеально

Что может быть лучше вкусных домашних жареных пирожков? Их вкус мы помним с детства. Вкусные, хрустящие, с разнообразными начинками, они и сейчас остаются любимым блюдом.

А можно ли сделать их тесто еще более хрустящим? Да, если добавить в тесто сметану. Такие пирожки от "Бабусиних рецептів" вы не забудете никогда.

Как приготовить мясные пирожки

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 30 мл;

лук репчатый – 1 шт.;

отварной рис – 100 г;

теплая вода – 250 г;

сметана – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

мука – 400 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

Лук чистим, нарезаем полукольцами и выкладываем в разогретую с подсолнечным маслом сковороду. Обжариваем до мягкости, добавляем фарш. Солим мясо и добавляем специи, обжариваем до готовности. Рис варим, добавляем в фарш, все хорошо перемешиваем. Теплую воду перемешиваем со сметаной, солим. В полученную массу просеиваем соединенную с разрыхлителем муку, замешиваем тесто и формируем из него колобок. Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем в тепле. Через 15 минут формируем из теста 10 маленьких колобков. Каждый колобок раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм, на край выкладываем начинку и заворачиваем. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем пирожки до золотистой корочки со всех сторон.

Рекомендуем приготовить жареные пирожки с картофелем и луком по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.