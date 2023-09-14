Опомнитесь, когда тарелка станет пустой: невероятный рецепт салата из копеечных продуктов

Быстро, вкусно и необычно

Самые разнообразные салаты готовятся на каждой кухне практически каждый день. Что может быть проще, чем нарезать овощи и добавить вкусную заправку? Такое простое в приготовлении блюдо будет уместно и на праздничный стол, и к семейному обеду.

"Главред" предлагает приготовить быстрый и вкусный салат из свеклы. Его огромный плюс в том, что все ингредиенты есть у вас на кухне или в ближайшем магазине. К тому же такое блюдо можно использовать в качестве намазки на бутерброды.

Как приготовить салат-намазку на бутербоды из свеклы

Ингредиенты:

свекла отварная — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сыр твёрдый — 100 гр;

лук зеленый — 1 пучок;

майонез — 2 ст л.;

соль, перец, чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

Предварительно отваренную или запеченную свеклу необходимо очистить и натереть на крупной терке. Яйца также отварить, почистить и натереть на терке. Твердый сыр натереть или порезать небольшими кубиками. Чеснок необходимо очистить и пропустить через пресс. Смешать свеклу, сыр, чеснок, яйца. В полученную смесь добавить зеленый лук, майонез соль и перец. Все необходимо перемешать салат и подавать охлажденным к столу.

Такой салат прекрасно подойдет для намазки на гренки черного хлеба по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!