Опомнитесь, когда тарелка станет пустой: невероятный рецепт салата из копеечных продуктов
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Быстро, вкусно и необычно
Самые разнообразные салаты готовятся на каждой кухне практически каждый день. Что может быть проще, чем нарезать овощи и добавить вкусную заправку? Такое простое в приготовлении блюдо будет уместно и на праздничный стол, и к семейному обеду.
"Главред" предлагает приготовить быстрый и вкусный салат из свеклы. Его огромный плюс в том, что все ингредиенты есть у вас на кухне или в ближайшем магазине. К тому же такое блюдо можно использовать в качестве намазки на бутерброды.
Как приготовить салат-намазку на бутербоды из свеклы
Ингредиенты:
- свекла отварная — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сыр твёрдый — 100 гр;
- лук зеленый — 1 пучок;
- майонез — 2 ст л.;
- соль, перец, чеснок — по вкусу.
Способ приготовления:
- Предварительно отваренную или запеченную свеклу необходимо очистить и натереть на крупной терке.
- Яйца также отварить, почистить и натереть на терке.
- Твердый сыр натереть или порезать небольшими кубиками.
- Чеснок необходимо очистить и пропустить через пресс.
- Смешать свеклу, сыр, чеснок, яйца. В полученную смесь добавить зеленый лук, майонез соль и перец. Все необходимо перемешать салат и подавать охлажденным к столу.
Такой салат прекрасно подойдет для намазки на гренки черного хлеба по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!