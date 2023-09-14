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Опомнитесь, когда тарелка станет пустой: невероятный рецепт салата из копеечных продуктов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Блюдо можно использовать и как намазку, и как салат
Блюдо можно использовать и как намазку, и как салат. Фото УНИАН

Быстро, вкусно и необычно

Самые разнообразные салаты готовятся на каждой кухне практически каждый день. Что может быть проще, чем нарезать овощи и добавить вкусную заправку? Такое простое в приготовлении блюдо будет уместно и на праздничный стол, и к семейному обеду.

"Главред" предлагает приготовить быстрый и вкусный салат из свеклы. Его огромный плюс в том, что все ингредиенты есть у вас на кухне или в ближайшем магазине. К тому же такое блюдо можно использовать в качестве намазки на бутерброды.

Как приготовить салат-намазку на бутербоды из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла отварная — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сыр твёрдый — 100 гр;
  • лук зеленый — 1 пучок;
  • майонез — 2 ст л.;
  • соль, перец, чеснок — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Предварительно отваренную или запеченную свеклу необходимо очистить и натереть на крупной терке.
  2. Яйца также отварить, почистить и натереть на терке.
  3. Твердый сыр натереть или порезать небольшими кубиками.
  4. Чеснок необходимо очистить и пропустить через пресс.
  5. Смешать свеклу, сыр, чеснок, яйца. В полученную смесь добавить зеленый лук, майонез соль и перец. Все необходимо перемешать салат и подавать охлажденным к столу.

Такой салат прекрасно подойдет для намазки на гренки черного хлеба по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь!

Теги:
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