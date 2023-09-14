Италия на столе: необычный рецепт хрустящих баклажанов с салями и сыром

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Баклажаны можно приготовить многими способами. Если уже все перепробовано, давайте приготовим их в неаполитанском стиле.

Нарезанные ломтиками и слегка обжаренные баклажаны фаршируются сыром и салями — это типичное неаполитанское блюдо под названием баклажаны Пуластиелло. Рецепт "Фокуса" невероятно простой, но результат вас точно поразит.

Как приготовить баклажаны Пуластиелло

Ингредиенты:

3 средних баклажана;

250 г сыра проволоне (или сулугуни);

100 г нарезанной салями (или ветчины);

оливковое масло;

растительное масло;

мука;

2 яйца;

соль.

Способ приготовления:

Сыр и салями нарежьте ломтиками. Баклажаны помойте, нарежьте не слишком тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте баклажаны. Выложите их на бумажные полотенца, чтобы впитался жир. На каждый ломтик баклажана положите ломтик сыра и салями, сверху накройте другим ломтиком овоща. Взбейте яйца с солью. В отдельной миске подготовьте муку. Фаршированные баклажаны обваляйте с обеих сторон в муке, затем в яйце. В сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте в нем фаршированные баклажаны. Положите их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир и подавайте к столу.

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