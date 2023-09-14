Италия на столе: необычный рецепт хрустящих баклажанов с салями и сыром
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Баклажаны можно приготовить многими способами. Если уже все перепробовано, давайте приготовим их в неаполитанском стиле.
Нарезанные ломтиками и слегка обжаренные баклажаны фаршируются сыром и салями — это типичное неаполитанское блюдо под названием баклажаны Пуластиелло. Рецепт "Фокуса" невероятно простой, но результат вас точно поразит.
Как приготовить баклажаны Пуластиелло
Ингредиенты:
- 3 средних баклажана;
- 250 г сыра проволоне (или сулугуни);
- 100 г нарезанной салями (или ветчины);
- оливковое масло;
- растительное масло;
- мука;
- 2 яйца;
- соль.
Способ приготовления:
- Сыр и салями нарежьте ломтиками.
- Баклажаны помойте, нарежьте не слишком тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте баклажаны. Выложите их на бумажные полотенца, чтобы впитался жир.
- На каждый ломтик баклажана положите ломтик сыра и салями, сверху накройте другим ломтиком овоща.
- Взбейте яйца с солью. В отдельной миске подготовьте муку.
- Фаршированные баклажаны обваляйте с обеих сторон в муке, затем в яйце.
- В сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте в нем фаршированные баклажаны. Положите их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир и подавайте к столу.
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