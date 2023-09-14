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Италия на столе: необычный рецепт хрустящих баклажанов с салями и сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Попробуйте - и результат вас поразит
Попробуйте - и результат вас поразит

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Баклажаны можно приготовить многими способами. Если уже все перепробовано, давайте приготовим их в неаполитанском стиле.

Нарезанные ломтиками и слегка обжаренные баклажаны фаршируются сыром и салями — это типичное неаполитанское блюдо под названием баклажаны Пуластиелло. Рецепт "Фокуса" невероятно простой, но результат вас точно поразит.

Как приготовить баклажаны Пуластиелло

Ингредиенты:

  • 3 средних баклажана;
  • 250 г сыра проволоне (или сулугуни);
  • 100 г нарезанной салями (или ветчины);
  • оливковое масло;
  • растительное масло;
  • мука;
  • 2 яйца;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Сыр и салями нарежьте ломтиками.
  2. Баклажаны помойте, нарежьте не слишком тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте баклажаны. Выложите их на бумажные полотенца, чтобы впитался жир.
  3. На каждый ломтик баклажана положите ломтик сыра и салями, сверху накройте другим ломтиком овоща.
  4. Взбейте яйца с солью. В отдельной миске подготовьте муку.
  5. Фаршированные баклажаны обваляйте с обеих сторон в муке, затем в яйце.
  6. В сковороде нагрейте растительное масло и обжарьте в нем фаршированные баклажаны. Положите их на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир и подавайте к столу.

На ужин рекомендуем приготовить запеченные баклажаны с пармезаном по рецепту "Телеграфа". Это классическое блюдо средиземноморской кухни.

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