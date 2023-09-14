Для любимого мужчины: брутальный рецепт сладкого соуса с секретом

Любимый сначала удивится, но попросит добавки

Мы любим с утра полакомиться вкуснейшими оладьями со сгущенкой или карамелью. А что, если сегодня поэкспериментировать и приготовить необычный соус на пиве?

Таким брутальным рецептом карамели от Shuba заинтересуется даже ваш любимый. Уверены, такая карамель с характерными бархатными нотками понравится ему!

Как приготовить пивной апельсиново-карамельный соус

Ингредиенты на 6 порций:

пиво — 350 мл;

кардамон, зерно — 4 шт.;

апельсин, цедра — 0.5 шт.;

масло сливочное 73% — 2 ст. л.;

сахар — 1 стакан;

сливки 30% — 1 стакан;

сахар ванильный — 1 ч. л.;

соль — 2 г.

Способ приготовления:

Нарежьте апельсиновую цедру крупными полосками, поместите в кастрюлю. Добавьте пиво, кардамон, на среднем огне доведите до слабого кипения. Помешивая, готовьте около 10 минут, пока не уменьшится объем. В полученную массу добавьте сливочное масло, сахар. Помешивая, готовьте 10-12 минут, пока смесь не станет густой и сыроподобной. Для проверки готовности соуса, можете бросить немного карамели в миску с холодной водой: у вас должен сформироваться мягкий шарик. Если это не так, продолжайте готовить. Медленно добавьте сливки и готовьте около 5 минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня, добавьте ванильный сахар и соль, ложкой достаньте кардамон и апельсиновую цедру. Когда карамель немного остынет, переложите в небольшую баночку и охладите. Хранить ее можно до 2 недель.

Подавайте пивной апельсиново-карамельный соус с пышными оладьями по рецепту "Телеграфа". Начинайте утро со вкусного завтрака!