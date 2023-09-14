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Этот рецепт маринованного перца будут просить гости: все дело в одном ингредиенте

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Все обязательно спросят рецепт
Все обязательно спросят рецепт. Фото vazhnoznat.com

Этот перчик не оставит вас равнодушным

Маринованный перец – это самая вкусная универсальная заготовка на зиму, которую очень просто приготовить. От такой закуски будет сложно оторваться — она идеально подходит любимому пюре или запеченному картофелю.

А маринованный перец с мёдом и чесноком по рецепту "Важно знать" точно не оставит вас равнодушным! Мёд и чеснок станут идеальным дополнением к хрустящему овощу. Такая закуска станет главной на любом столе.

Как замариновать перец с мёдом и чесноком

Ингредиенты на 5–6 полулитровых баночек:

  • 6 кг перца;
  • 1 л воды;
  • 0,5 л подсолнечного масла;
  • 0,5 кг мёда;
  • 200 мл уксуса;
  • 3 ст. л. соли;
  • чеснок;
  • черный перец горошком;
  • душистый перец;
  • гвоздика;
  • лавровый лист.

Способ приготовления:

  1. Перцы помойте, почистите и нарежьте небольшими ломтиками.
  2. В отдельной посудине смешайте воду, мёд, соль и подсолнечное масло.
  3. Маринад поставьте на огонь. Когда он начнет кипеть, добавьте уксус, перемешайте и частями добавляйте перец.
  4. Банки простерилизуйте удобным для вас способом, положите внутрь по листу лаврового листа, 5 душистых перцев, 2 гвоздики и 10 горошин перца.
  5. Каждую порцию перца оставьте в кипящем маринаде на 1–2 минуты, после чего закладывайте их по банкам слоями, пересыпая мелко нарезанным чесноком.
  6. Банки залейте маринадом и закатайте.

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Теги:
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