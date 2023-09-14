Этот рецепт маринованного перца будут просить гости: все дело в одном ингредиенте

Этот перчик не оставит вас равнодушным

Маринованный перец – это самая вкусная универсальная заготовка на зиму, которую очень просто приготовить. От такой закуски будет сложно оторваться — она идеально подходит любимому пюре или запеченному картофелю.

А маринованный перец с мёдом и чесноком по рецепту "Важно знать" точно не оставит вас равнодушным! Мёд и чеснок станут идеальным дополнением к хрустящему овощу. Такая закуска станет главной на любом столе.

Как замариновать перец с мёдом и чесноком

Ингредиенты на 5–6 полулитровых баночек:

6 кг перца;

1 л воды;

0,5 л подсолнечного масла;

0,5 кг мёда;

200 мл уксуса;

3 ст. л. соли;

чеснок;

черный перец горошком;

душистый перец;

гвоздика;

лавровый лист.

Способ приготовления:

Перцы помойте, почистите и нарежьте небольшими ломтиками. В отдельной посудине смешайте воду, мёд, соль и подсолнечное масло. Маринад поставьте на огонь. Когда он начнет кипеть, добавьте уксус, перемешайте и частями добавляйте перец. Банки простерилизуйте удобным для вас способом, положите внутрь по листу лаврового листа, 5 душистых перцев, 2 гвоздики и 10 горошин перца. Каждую порцию перца оставьте в кипящем маринаде на 1–2 минуты, после чего закладывайте их по банкам слоями, пересыпая мелко нарезанным чесноком. Банки залейте маринадом и закатайте.

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