Этот рецепт маринованного перца будут просить гости: все дело в одном ингредиенте
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Этот перчик не оставит вас равнодушным
Маринованный перец – это самая вкусная универсальная заготовка на зиму, которую очень просто приготовить. От такой закуски будет сложно оторваться — она идеально подходит любимому пюре или запеченному картофелю.
А маринованный перец с мёдом и чесноком по рецепту "Важно знать" точно не оставит вас равнодушным! Мёд и чеснок станут идеальным дополнением к хрустящему овощу. Такая закуска станет главной на любом столе.
Как замариновать перец с мёдом и чесноком
Ингредиенты на 5–6 полулитровых баночек:
- 6 кг перца;
- 1 л воды;
- 0,5 л подсолнечного масла;
- 0,5 кг мёда;
- 200 мл уксуса;
- 3 ст. л. соли;
- чеснок;
- черный перец горошком;
- душистый перец;
- гвоздика;
- лавровый лист.
Способ приготовления:
- Перцы помойте, почистите и нарежьте небольшими ломтиками.
- В отдельной посудине смешайте воду, мёд, соль и подсолнечное масло.
- Маринад поставьте на огонь. Когда он начнет кипеть, добавьте уксус, перемешайте и частями добавляйте перец.
- Банки простерилизуйте удобным для вас способом, положите внутрь по листу лаврового листа, 5 душистых перцев, 2 гвоздики и 10 горошин перца.
- Каждую порцию перца оставьте в кипящем маринаде на 1–2 минуты, после чего закладывайте их по банкам слоями, пересыпая мелко нарезанным чесноком.
- Банки залейте маринадом и закатайте.
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