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Вам даже не придется замешивать тесто: самый ленивый рецепт пельменей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Для таких пельменей не надо даже тесто замешивать
Для таких пельменей не надо даже тесто замешивать. Фото shuba.life

Рецепт для тех, кто не хочет долго стоять на кухне

Многие из нас могут вспомнить посиделки в детстве, когда собиралась вся семья и вместе лепили пельмени. Нежное тесто и сочный куриный фарш – вкуснее домашних пельменей ничего не может быть!

Но что делать, если хочется ощутить этот вкус, но не хочется тратить много времени на приготовление? В этом случае на помощь придет рецепт Shuba — для него вам даже не придется замешивать тесто и лепить пельмени! Вам просто нужно обвалять готовые шарики фарша в яйце и муке и сварить их. Заинтригованы? Тогда идем готовить!

Как приготовить ленивые пельмени

Ингредиенты на 8 порций:

  • мясной фарш — 300 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • яйцо куриное, большое — 1 шт.;
  • мука — 200 г;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук помойте, почистите и порежьте кубиками. Добавьте его к фаршу, все посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  2. Из полученного фарша сделайте шарики и положите их в ледяную воду. Достаньте их через 2 минуты и обваляйте в муке.
  3. Шарики обваляйте во взбитом яйце и еще раз отправьте в муку.
  4. Положите пельмени в кипяток и проварите до готовности. Приятного аппетита!

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