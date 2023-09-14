Вам даже не придется замешивать тесто: самый ленивый рецепт пельменей
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Рецепт для тех, кто не хочет долго стоять на кухне
Многие из нас могут вспомнить посиделки в детстве, когда собиралась вся семья и вместе лепили пельмени. Нежное тесто и сочный куриный фарш – вкуснее домашних пельменей ничего не может быть!
Но что делать, если хочется ощутить этот вкус, но не хочется тратить много времени на приготовление? В этом случае на помощь придет рецепт Shuba — для него вам даже не придется замешивать тесто и лепить пельмени! Вам просто нужно обвалять готовые шарики фарша в яйце и муке и сварить их. Заинтригованы? Тогда идем готовить!
Как приготовить ленивые пельмени
Ингредиенты на 8 порций:
- мясной фарш — 300 г;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- яйцо куриное, большое — 1 шт.;
- мука — 200 г;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук помойте, почистите и порежьте кубиками. Добавьте его к фаршу, все посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Из полученного фарша сделайте шарики и положите их в ледяную воду. Достаньте их через 2 минуты и обваляйте в муке.
- Шарики обваляйте во взбитом яйце и еще раз отправьте в муку.
- Положите пельмени в кипяток и проварите до готовности. Приятного аппетита!
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