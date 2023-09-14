Рецепт попросит каждый гость: самая нежная печень получится с этим ингредиентом

Минимум ингредиентов — максимум вкуса

Печень — очень полезный продукт. Из него можно приготовить самые изысканные блюда.

А давайте сегодня отправим печень в духовку вместе с яблоками. Такое нежное блюдо по рецепту Glamour поразит всех в самое сердце! Нежную и мягкую текстуру печени полюбят и взрослые, и дети. Такую печень с ярким и оригинальным вкусом идеально и для обеда, и на ужин, и на праздничный стол.

Как приготовить печень с яблоками

Ингредиенты:

500 г куриной печени;

2 зеленых твердых яблока;

2 луковицы;

40 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную печень тщательно промойте. Кислые или кисло-сладкие, твердые и зеленые яблоки помойте, нарежьте пластинками. Лук очистите, нарежьте полукольцами. Форму для запекания смажьте маслом, духовку разогрейте до 180 градусов. На форму первым слоем выложите лук, на него — яблоки и после — печень. Посолите, поперчите. Повторите слои в той же последовательности до тех пор, пока не закончатся продукты. Сверху положите кусочки сливочного масла. Закройте форму фольгой и выпекайте печень 25-30 минут.

Рекомендуем приготовить печень по-грузински по рецепту "Телеграфа". На его приготовление вы потратите совсем немного времени.