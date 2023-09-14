Рецепт попросит каждый гость: самая нежная печень получится с этим ингредиентом
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Минимум ингредиентов — максимум вкуса
Печень — очень полезный продукт. Из него можно приготовить самые изысканные блюда.
А давайте сегодня отправим печень в духовку вместе с яблоками. Такое нежное блюдо по рецепту Glamour поразит всех в самое сердце! Нежную и мягкую текстуру печени полюбят и взрослые, и дети. Такую печень с ярким и оригинальным вкусом идеально и для обеда, и на ужин, и на праздничный стол.
Как приготовить печень с яблоками
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени;
- 2 зеленых твердых яблока;
- 2 луковицы;
- 40 г сливочного масла;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриную печень тщательно промойте.
- Кислые или кисло-сладкие, твердые и зеленые яблоки помойте, нарежьте пластинками.
- Лук очистите, нарежьте полукольцами.
- Форму для запекания смажьте маслом, духовку разогрейте до 180 градусов.
- На форму первым слоем выложите лук, на него — яблоки и после — печень. Посолите, поперчите.
- Повторите слои в той же последовательности до тех пор, пока не закончатся продукты. Сверху положите кусочки сливочного масла.
- Закройте форму фольгой и выпекайте печень 25-30 минут.
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