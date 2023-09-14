Укр

Рецепт попросит каждый гость: самая нежная печень получится с этим ингредиентом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сочное и полезное блюдо для всей семьи
Сочное и полезное блюдо для всей семьи. Фото novograd.city

Минимум ингредиентов — максимум вкуса

Печень — очень полезный продукт. Из него можно приготовить самые изысканные блюда.

А давайте сегодня отправим печень в духовку вместе с яблоками. Такое нежное блюдо по рецепту Glamour поразит всех в самое сердце! Нежную и мягкую текстуру печени полюбят и взрослые, и дети. Такую печень с ярким и оригинальным вкусом идеально и для обеда, и на ужин, и на праздничный стол.

Как приготовить печень с яблоками

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени;
  • 2 зеленых твердых яблока;
  • 2 луковицы;
  • 40 г сливочного масла;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриную печень тщательно промойте.
  2. Кислые или кисло-сладкие, твердые и зеленые яблоки помойте, нарежьте пластинками.
  3. Лук очистите, нарежьте полукольцами.
  4. Форму для запекания смажьте маслом, духовку разогрейте до 180 градусов.
  5. На форму первым слоем выложите лук, на него — яблоки и после — печень. Посолите, поперчите.
  6. Повторите слои в той же последовательности до тех пор, пока не закончатся продукты. Сверху положите кусочки сливочного масла.
  7. Закройте форму фольгой и выпекайте печень 25-30 минут.

Рекомендуем приготовить печень по-грузински по рецепту "Телеграфа". На его приготовление вы потратите совсем немного времени.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Печень #Готовим дома