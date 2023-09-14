"Шаурма", но не фастфуд: этот салат вы приготовите за считанные минуты (видео)

Всего 15 минут — и блюдо на столе

Традиционную шаурму не обязательно заворачивать в лаваш. Из необходимых для этого блюда ингредиентов можно приготовить сочный и пикантный салат.

В основе блюда от vistovvska_cooking – филе, овощи и соус. Салат можно приготовить достаточно быстро и просто — весь процесс займет у вас всего 15 минут. Для потрясающего перекуса — самое то!

Как приготовить легкий салат "Шаурма"

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.;

лаваш – 1 шт.;

огурец – 1 шт.;

помидоры – 1 шт.;

морковь по-корейски – 2-3 ст. л.;

листья салата.

Для соуса:

сметана – 1 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

чеснок – 1 зубчик;

перец молотый.

Способ приготовления:

Куриное филе необходимо порезать, замариновать в специях и пожарить до золотистой корочки. Лаваш нужно нарезать средними квадратиками и слегка подсушить на сухой сковороде. Помидор нужно порезать произвольно, огурец – соломкой. В тарелку выложить жареную курицу, огурец и помидор, листья салата и морковь. Для приготовления соуса необходимо смешать все ингредиенты. Полученную заправку добавить в салат, все тщательно перемешать. "Шаурма" готова.

Лаваш для этого салата можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Готовится оно просто и без лишней суеты.