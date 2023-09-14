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"Шаурма", но не фастфуд: этот салат вы приготовите за считанные минуты (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Удивительное блюдо из знакомых продуктов
Удивительное блюдо из знакомых продуктов. Фото smachno.ua

Всего 15 минут — и блюдо на столе

Традиционную шаурму не обязательно заворачивать в лаваш. Из необходимых для этого блюда ингредиентов можно приготовить сочный и пикантный салат.

В основе блюда от vistovvska_cooking – филе, овощи и соус. Салат можно приготовить достаточно быстро и просто — весь процесс займет у вас всего 15 минут. Для потрясающего перекуса — самое то!

Как приготовить легкий салат "Шаурма"

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.;
  • лаваш – 1 шт.;
  • огурец – 1 шт.;
  • помидоры – 1 шт.;
  • морковь по-корейски – 2-3 ст. л.;
  • листья салата.

Для соуса:

  • сметана – 1 ст. л.;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • горчица – 1 ч. л.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • перец молотый.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе необходимо порезать, замариновать в специях и пожарить до золотистой корочки.
  2. Лаваш нужно нарезать средними квадратиками и слегка подсушить на сухой сковороде.
  3. Помидор нужно порезать произвольно, огурец – соломкой.
  4. В тарелку выложить жареную курицу, огурец и помидор, листья салата и морковь.
  5. Для приготовления соуса необходимо смешать все ингредиенты. Полученную заправку добавить в салат, все тщательно перемешать. "Шаурма" готова.

Лаваш для этого салата можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Готовится оно просто и без лишней суеты.

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#Рецепт #Салат #Шаурма #Готовим дома