"Шаурма", но не фастфуд: этот салат вы приготовите за считанные минуты (видео)
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Всего 15 минут — и блюдо на столе
Традиционную шаурму не обязательно заворачивать в лаваш. Из необходимых для этого блюда ингредиентов можно приготовить сочный и пикантный салат.
В основе блюда от vistovvska_cooking – филе, овощи и соус. Салат можно приготовить достаточно быстро и просто — весь процесс займет у вас всего 15 минут. Для потрясающего перекуса — самое то!
Как приготовить легкий салат "Шаурма"
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.;
- лаваш – 1 шт.;
- огурец – 1 шт.;
- помидоры – 1 шт.;
- морковь по-корейски – 2-3 ст. л.;
- листья салата.
Для соуса:
- сметана – 1 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.;
- чеснок – 1 зубчик;
- перец молотый.
Способ приготовления:
- Куриное филе необходимо порезать, замариновать в специях и пожарить до золотистой корочки.
- Лаваш нужно нарезать средними квадратиками и слегка подсушить на сухой сковороде.
- Помидор нужно порезать произвольно, огурец – соломкой.
- В тарелку выложить жареную курицу, огурец и помидор, листья салата и морковь.
- Для приготовления соуса необходимо смешать все ингредиенты. Полученную заправку добавить в салат, все тщательно перемешать. "Шаурма" готова.
Лаваш для этого салата можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Готовится оно просто и без лишней суеты.