Лучшая сезонная закуска: рецепт намазки, которая будет в холодильнике до самых морозов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовить такую намазку можно за минуты
Что только мы не делали с кабачками! Мы готовили их по-французски, с удовольствием завтракали кабачковыми оладьями и даже делали из этого овоща пельмени!
Сегодня мы попробуем еще одно фантастическое блюдо — кабачковую намазку по рецепту Shuba. Это отличный вариант, когда не хочется тяжелых майонезных закусок и салатов. Готовится она просто и из доступных продуктов, а результат вас просто поразит. Попробуем?
Как приготовить кабачковую намазку
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачки — 450 г;
- томаты — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- морковь — 1 г;
- зелень — 40 г;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 25 г;
- тостовый хлеб — 4 шт.;
- соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидор помойте и бланшируйте — для этого на 1 минуту окуните его в кипяток, после переложите в холодную воду. Очистите кожицу, мякоть нарежьте кубиками.
- Овощи помойте и почистите. Кабачки нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите, морковь натрите на крупной терке, а зелень измельчите.
- На среднем огне в сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте к нему лук, чеснок и морковь, обжаривайте 5 минут до мягкости.
- Добавьте к овощам кабачки и жарьте 8-10 минут помешивая. Туда же добавьте помидор, накройте крышкой, уменьшите огонь и тушите еще пару минут.
- Плавленые сырки натрите на крупной терке и добавьте к овощному пюре. Приправьте по вкусу, добавьте зелень и перемешайте.
- Хлеб поджарьте на сухой сковороде и смажьте кабачковой намазкой. При подаче украсьте зеленью.
Рекомендуем попробовать кабачковую икру по рецепту "Телеграфа". Проще рецепта вы не найдете!