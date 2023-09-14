Лучшая сезонная закуска: рецепт намазки, которая будет в холодильнике до самых морозов

Приготовить такую намазку можно за минуты

Что только мы не делали с кабачками! Мы готовили их по-французски, с удовольствием завтракали кабачковыми оладьями и даже делали из этого овоща пельмени!

Сегодня мы попробуем еще одно фантастическое блюдо — кабачковую намазку по рецепту Shuba. Это отличный вариант, когда не хочется тяжелых майонезных закусок и салатов. Готовится она просто и из доступных продуктов, а результат вас просто поразит. Попробуем?

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты на 4 порции:

кабачки — 450 г;

томаты — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

морковь — 1 г;

зелень — 40 г;

плавленый сыр — 2 шт.;

масло подсолнечное — 25 г;

тостовый хлеб — 4 шт.;

соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.

Способ приготовления:

Помидор помойте и бланшируйте — для этого на 1 минуту окуните его в кипяток, после переложите в холодную воду. Очистите кожицу, мякоть нарежьте кубиками. Овощи помойте и почистите. Кабачки нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите, морковь натрите на крупной терке, а зелень измельчите. На среднем огне в сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте к нему лук, чеснок и морковь, обжаривайте 5 минут до мягкости. Добавьте к овощам кабачки и жарьте 8-10 минут помешивая. Туда же добавьте помидор, накройте крышкой, уменьшите огонь и тушите еще пару минут. Плавленые сырки натрите на крупной терке и добавьте к овощному пюре. Приправьте по вкусу, добавьте зелень и перемешайте. Хлеб поджарьте на сухой сковороде и смажьте кабачковой намазкой. При подаче украсьте зеленью.

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