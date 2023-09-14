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Лучшая сезонная закуска: рецепт намазки, которая будет в холодильнике до самых морозов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезное блюдо из бюджетных продуктов
Полезное блюдо из бюджетных продуктов. Фото shuba.life

Приготовить такую намазку можно за минуты

Что только мы не делали с кабачками! Мы готовили их по-французски, с удовольствием завтракали кабачковыми оладьями и даже делали из этого овоща пельмени!

Сегодня мы попробуем еще одно фантастическое блюдо — кабачковую намазку по рецепту Shuba. Это отличный вариант, когда не хочется тяжелых майонезных закусок и салатов. Готовится она просто и из доступных продуктов, а результат вас просто поразит. Попробуем?

Как приготовить кабачковую намазку

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачки — 450 г;
  • томаты — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • морковь — 1 г;
  • зелень — 40 г;
  • плавленый сыр — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 25 г;
  • тостовый хлеб — 4 шт.;
  • соль, перец черный молотый, приправа "Итальянские травы" — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидор помойте и бланшируйте — для этого на 1 минуту окуните его в кипяток, после переложите в холодную воду. Очистите кожицу, мякоть нарежьте кубиками.
  2. Овощи помойте и почистите. Кабачки нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите, морковь натрите на крупной терке, а зелень измельчите.
  3. На среднем огне в сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте к нему лук, чеснок и морковь, обжаривайте 5 минут до мягкости.
  4. Добавьте к овощам кабачки и жарьте 8-10 минут помешивая. Туда же добавьте помидор, накройте крышкой, уменьшите огонь и тушите еще пару минут.
  5. Плавленые сырки натрите на крупной терке и добавьте к овощному пюре. Приправьте по вкусу, добавьте зелень и перемешайте.
  6. Хлеб поджарьте на сухой сковороде и смажьте кабачковой намазкой. При подаче украсьте зеленью.

Рекомендуем попробовать кабачковую икру по рецепту "Телеграфа". Проще рецепта вы не найдете!

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