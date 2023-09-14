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Всего пять минут — и готово: чудо-рецепт турецкой аджики, который вас удивит

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
В такую аджику принято обмакивать хлеб
В такую аджику принято обмакивать хлеб. Фото shuba.life

Пикантная восточная закуска

У нас традиционно аджику готовят большими партиями, чтобы закрыть на зиму. В нее кладут много овощей, так, чтобы получился густой соус.

Но на востоке, откуда и слово и концепция блюда родом, аджику готовят совсем иначе. Рецептом турецкой аджики поделились на портале SHUBA. На нашу она подобна разве что красным цветом и чуть-чуть названием: турки называют это блюдо "аджук".

Ингредиенты:

  • Грецкие орехи — 1/2 стакана
  • Поста томатно — 1 ст. л.
  • Перечная паста — 2 ст. л.
  • Чеснок, зубчики – 2 шт.
  • Паприка молотая – 1 ч. л.
  • Зира – 1 ч. л.
  • Перец черный молотый – 1/2 ч. л.
  • Перец красный молотый – 1 ч. л.
  • Сушеный чабрец – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Орехи измельчаем. Извращаем на мясорубку, нарезаем или разминаем скалкой – неважно.
  2. Чеснок чистим. Пропускаем его через пресс.
  3. Орехи и чеснок складываем в блендер. Добавляем все остальные ингредиенты, быстро все смешиваем. Не перебиваем в "кашу" – орехи должны сохранить структуру.

Полученный густой соус можно несколько дней хранить в холодильнике. Также мы делились рецептом популярного турецкого соуса – "Хайдари ".

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#Рецепт #Соус #аджика