Всего пять минут — и готово: чудо-рецепт турецкой аджики, который вас удивит

Пикантная восточная закуска

У нас традиционно аджику готовят большими партиями, чтобы закрыть на зиму. В нее кладут много овощей, так, чтобы получился густой соус.

Но на востоке, откуда и слово и концепция блюда родом, аджику готовят совсем иначе. Рецептом турецкой аджики поделились на портале SHUBA. На нашу она подобна разве что красным цветом и чуть-чуть названием: турки называют это блюдо "аджук".

Ингредиенты:

Грецкие орехи — 1/2 стакана

Поста томатно — 1 ст. л.

Перечная паста — 2 ст. л.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Паприка молотая – 1 ч. л.

Зира – 1 ч. л.

Перец черный молотый – 1/2 ч. л.

Перец красный молотый – 1 ч. л.

Сушеный чабрец – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Орехи измельчаем. Извращаем на мясорубку, нарезаем или разминаем скалкой – неважно. Чеснок чистим. Пропускаем его через пресс. Орехи и чеснок складываем в блендер. Добавляем все остальные ингредиенты, быстро все смешиваем. Не перебиваем в "кашу" – орехи должны сохранить структуру.

Полученный густой соус можно несколько дней хранить в холодильнике. Также мы делились рецептом популярного турецкого соуса – "Хайдари ".