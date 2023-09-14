Всего пять минут — и готово: чудо-рецепт турецкой аджики, который вас удивит
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Пикантная восточная закуска
У нас традиционно аджику готовят большими партиями, чтобы закрыть на зиму. В нее кладут много овощей, так, чтобы получился густой соус.
Но на востоке, откуда и слово и концепция блюда родом, аджику готовят совсем иначе. Рецептом турецкой аджики поделились на портале SHUBA. На нашу она подобна разве что красным цветом и чуть-чуть названием: турки называют это блюдо "аджук".
Ингредиенты:
- Грецкие орехи — 1/2 стакана
- Поста томатно — 1 ст. л.
- Перечная паста — 2 ст. л.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Паприка молотая – 1 ч. л.
- Зира – 1 ч. л.
- Перец черный молотый – 1/2 ч. л.
- Перец красный молотый – 1 ч. л.
- Сушеный чабрец – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Орехи измельчаем. Извращаем на мясорубку, нарезаем или разминаем скалкой – неважно.
- Чеснок чистим. Пропускаем его через пресс.
- Орехи и чеснок складываем в блендер. Добавляем все остальные ингредиенты, быстро все смешиваем. Не перебиваем в "кашу" – орехи должны сохранить структуру.
Полученный густой соус можно несколько дней хранить в холодильнике. Также мы делились рецептом популярного турецкого соуса – "Хайдари ".