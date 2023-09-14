Нереально вкусная "двойная" пицца: горячее домашнее блюдо за считанные минуты

Классическое сочетание продуктов заигрывает новыми красками

Мы рассказывали, как приготовить ленивую пиццу на лаваше. Теперь делимся еще одной вариацией блюда – рассказываем, как на сковороде приготовить "двойную" пиццу.

Используется классическое сочетание помидоров с творогом и орегано. Продукты следует собрать между двумя лавашами, а затем превратить ленивый пирог в ленивую пиццу. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

Томаты – 2 шт.

Лук зеленый – 1 шт.

Моцарелла — 150 г

Сыр чедер — 50 г

Яйца куриные – 3 шт.

Лаваш – 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Орегано сушеное, базилик — по вкусу

Способ приготовления:

Помидоры нарезаем кружочками. Зеленый лук и моцареллу крошим. Чедер натираем на мелкой терке. Яйца взбиваем. Круглый лаваш выкладываем на разогретую сухую сковороду. Заливаем яйцами. Добавляем соль, перец, орегано. Посыпаем зеленым луком, тертым сыром. Сверху накрываем вторым листом лаваша. Когда схватится – переворачиваем. Сверху на лаваш, который до переворачивания был снизу, выкладываем помидоры, приправляем. Выкладываем кусочки моцареллы, посыпаем тертым чедером. Накрываем сковороду крышкой и готовим, пока сыр не расплавится. Готовую пиццу присыпаем свежим базиликом.

Выходит очень вкусно, еще и готовится очень быстро. Также мы делились рецептом вкусного рулета из лаваша.