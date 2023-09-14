Нереально вкусная "двойная" пицца: горячее домашнее блюдо за считанные минуты
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Классическое сочетание продуктов заигрывает новыми красками
Мы рассказывали, как приготовить ленивую пиццу на лаваше. Теперь делимся еще одной вариацией блюда – рассказываем, как на сковороде приготовить "двойную" пиццу.
Используется классическое сочетание помидоров с творогом и орегано. Продукты следует собрать между двумя лавашами, а затем превратить ленивый пирог в ленивую пиццу. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Томаты – 2 шт.
- Лук зеленый – 1 шт.
- Моцарелла — 150 г
- Сыр чедер — 50 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Лаваш – 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Орегано сушеное, базилик — по вкусу
Способ приготовления:
- Помидоры нарезаем кружочками. Зеленый лук и моцареллу крошим. Чедер натираем на мелкой терке. Яйца взбиваем.
- Круглый лаваш выкладываем на разогретую сухую сковороду. Заливаем яйцами. Добавляем соль, перец, орегано.
- Посыпаем зеленым луком, тертым сыром. Сверху накрываем вторым листом лаваша.
- Когда схватится – переворачиваем. Сверху на лаваш, который до переворачивания был снизу, выкладываем помидоры, приправляем. Выкладываем кусочки моцареллы, посыпаем тертым чедером.
- Накрываем сковороду крышкой и готовим, пока сыр не расплавится. Готовую пиццу присыпаем свежим базиликом.
Выходит очень вкусно, еще и готовится очень быстро. Также мы делились рецептом вкусного рулета из лаваша.