Этот рецепт заставит вас забыть о магазинной колбасе: фантастически вкусная домашняя заготовка из курицы

Идеальная для завтрака и бутербродов

Мы рассказывали, как вкусно запечь мясо. Еще один продукт, без которого не обходится ни одна нарезка – колбаса. Немногие знают, но его можно приготовить дома, и это совсем несложно.

Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Колбаска готовится из курятины, просто нарезается. Выходит гораздо вкуснее, чем магазинные колбасы.

Ингредиенты:

Куриные окорочка – около 1 кг. (у меня 4 шт.)

Соль – 1 ч.л.

Сладкая паприка – 1,5 ч.л.

Черный перец

Свеже молотый кориандр – 0,5 ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Вода – 0,5л. (для бульона)

Способ приготовления:

Отделяем мясо от костей на куриных бедрах. Мясо пропускаем через мясорубку, а кости отправляем в кастрюлю. Из костей варим куриный бульон. Ждем, пока полностью остынет. К мясу добавляем сладкую паприку, молотый кориандр, сухой чеснок. Солим, перчим и все перемешиваем. В готовый фарш вливаем остывший бульон. Перемешиваем, накрываем пищевой плёнкой и убираем в холодильник. Там заготовка должна простоять 6-7 часов. Затем выкладываем фарш на разрезанный рукав для запекания. Заворачиваем в форму "конфеты" и завязываем кулинарными нитями с двух сторон. Выпекаем колбасу в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Готовим 1 час, тогда снимаем рукав и снова запекаем до корочки.

Когда колбаса охладится полностью, ее можно нарезать. Она отлично держит форму. Колбаску можно есть не только с бутербродами, но и класть на домашнюю пиццу.