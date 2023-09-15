Празднуем еврейский Новый год: традиционный рецепт еврейского хлеба на Рош ха-Шана

Удивите близких традиционным праздничным хлебом хала

В период с 12 по 19 сентября иудеи празднуют Рош ха-Шан — это 5784 Новый год по иудейскому календарю. Несмотря на возможный запрет, в Умань приехали тысячи хасидов для празднования.

В честь Рош ха-Хана давайте приготовим халу — это традиционный еврейский хлеб из сдобного дрожжевого теста. Shuba рассказывает, что блюдо символизирует манную небесную, поэтому ее часто посыпают маком или кунжутом. Плетеная "косичка" означает любовь, а три полоски означают истину, мир и правосудие.

Как приготовить еврейский хлеб хала

Ингредиенты на 10 порций:

дрожжи сухие — 1 ст. л.;

теплая вода — 1.3 стакана;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

яйца куриные — 3 шт.;

мука пшеничная — 5 стаканов;

яйцо куриное, желток — 1 шт.;

кунжут белый — по вкусу.

Способ приготовления:

В большой миске смешайте дрожжи, тёплую воду, сахар и соль, добавьте растительное масло, яйца и муку. Замесите руками густое тесто. Положите его на присыпанную мукой поверхность и месите 8-10 минут. Тесто положите в смазанную маслом миску, смажьте растительным маслом верх теста, накройте чистым кухонным полотенцем и оставьте на 1 час в теплом месте без сквозняков. Тесто положите на слегка усыпанную мукой поверхность и вымешивайте в течение 5 минут. Разделите тесто на 6 равных частей, 3 из них отложите. Из оставшихся сформируйте 3 полоски длиной около 20 см. Полученные полоски выложите рядом на посыпанной мукой поверхности и соедините верхние концы вместе. Сплетите полоски и соедините нижние концы вместе. Плетеную заготовку положите на смазанный маслом противень. Те же шаги повторите для 3 оставшихся кусков теста — у вас должно получиться два хлеба. Накройте их и дайте подняться в теплом месте без сквозняков в течение 30 минут. Полученную халу смажьте взбитым яичным желтком и при желании посыпьте кунжутом (маком). Халу выпекайте при температуре 190 градусов в течение 40 минут. Дайте остыть и подавайте.

Наслаждайтесь халой вместе с кофе по-еврейски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!