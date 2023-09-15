Укр

Проще только лежать на диване: самый ленивый рецепт жареных пирожков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Близкие опомнятся, когда съедят все пирожки
Близкие опомнятся, когда съедят все пирожки. Фото unian.ua

Приготовить эти пирожки невероятно просто

Жареные пирожки – украинское блюдо, которым любят перекусить или полакомиться на семейный обед. Устоять перед этим ароматом и вкусом очень сложно, поэтому они исчезают из тарелок еще теплыми.

Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить самые ленивые жареные пирожки. Приготовление блюда похоже на выпечку оладий, но результат несколько отличается. Начинка из зеленого лука и яйца делает их похожими на настоящие пирожки.

Как приготовить жареные пирожки с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты:

  • кефир – 2 стакана комнатной температуры;
  • сода – 1 чайная ложка без горки;
  • яйцо – 6 шт.;
  • мука – 3 стакана;
  • зеленый лук – 150 г;
  • соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем 5 яиц, нарезаем их. Лук мелко шинкуем.
  2. Кефир хорошо перемешиваем с содой. В массу добавляем 1 яйцо и 1 чайную ложку соли. Еще раз все перемешиваем и добавляем три стакана просеянной муки. Замешиваем тесто.
  3. В тесто добавляем яйца и зеленый лук, снова все хорошо перемешиваем.
  4. Тесто выкладываем на сковороду ложкой или кондитерским мешком и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Ленивые пирожки готовы.

Попробуйте также приготовить ленивые пирожки с капустой по рецепту "Телеграфа". Вы получите массу комплиментов от близких.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Пирожки #Готовим дома