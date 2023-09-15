Проще только лежать на диване: самый ленивый рецепт жареных пирожков
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Приготовить эти пирожки невероятно просто
Жареные пирожки – украинское блюдо, которым любят перекусить или полакомиться на семейный обед. Устоять перед этим ароматом и вкусом очень сложно, поэтому они исчезают из тарелок еще теплыми.
Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить самые ленивые жареные пирожки. Приготовление блюда похоже на выпечку оладий, но результат несколько отличается. Начинка из зеленого лука и яйца делает их похожими на настоящие пирожки.
Как приготовить жареные пирожки с зеленым луком и яйцом
Ингредиенты:
- кефир – 2 стакана комнатной температуры;
- сода – 1 чайная ложка без горки;
- яйцо – 6 шт.;
- мука – 3 стакана;
- зеленый лук – 150 г;
- соль, специи – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Отвариваем 5 яиц, нарезаем их. Лук мелко шинкуем.
- Кефир хорошо перемешиваем с содой. В массу добавляем 1 яйцо и 1 чайную ложку соли. Еще раз все перемешиваем и добавляем три стакана просеянной муки. Замешиваем тесто.
- В тесто добавляем яйца и зеленый лук, снова все хорошо перемешиваем.
- Тесто выкладываем на сковороду ложкой или кондитерским мешком и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Ленивые пирожки готовы.
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