Проще только лежать на диване: самый ленивый рецепт жареных пирожков

Приготовить эти пирожки невероятно просто

Жареные пирожки – украинское блюдо, которым любят перекусить или полакомиться на семейный обед. Устоять перед этим ароматом и вкусом очень сложно, поэтому они исчезают из тарелок еще теплыми.

Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить самые ленивые жареные пирожки. Приготовление блюда похоже на выпечку оладий, но результат несколько отличается. Начинка из зеленого лука и яйца делает их похожими на настоящие пирожки.

Как приготовить жареные пирожки с зеленым луком и яйцом

Ингредиенты:

кефир – 2 стакана комнатной температуры;

сода – 1 чайная ложка без горки;

яйцо – 6 шт.;

мука – 3 стакана;

зеленый лук – 150 г;

соль, специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отвариваем 5 яиц, нарезаем их. Лук мелко шинкуем. Кефир хорошо перемешиваем с содой. В массу добавляем 1 яйцо и 1 чайную ложку соли. Еще раз все перемешиваем и добавляем три стакана просеянной муки. Замешиваем тесто. В тесто добавляем яйца и зеленый лук, снова все хорошо перемешиваем. Тесто выкладываем на сковороду ложкой или кондитерским мешком и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Ленивые пирожки готовы.

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