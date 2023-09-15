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Не только гарнир: как из картофеля приготовить фантастическое варенье

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Это варенье - отличный способ сохранить вкус лета
Это варенье - отличный способ сохранить вкус лета. Фото tsn.ua

Самое оригинальное сочетание вкусов в банке

Любимое варенье – это отличный способ сохранить вкус и аромат лета для себя и своей семьи. Одуванчики и кабачки уже стали привычными ингредиентами для варенья, а вот варенью из картофеля мы еще не привыкли.

Рецептом такого необычного лакомства поделились на сайте "ТСН". Такая вкуснятина поразит вас своей оригинальностью и необычным сочетанием вкусов.

Как приготовить варенье из картофеля

Ингредиенты:

  • 330 граммов картофеля;
  • 250 граммов сахара;
  • 10 граммов ванильного сахара;
  • 80 граммов воды;
  • 20 миллилитров рома (можно заменить коньяком);
  • 1 ч. л. молотого имбиря;
  • 1 ч. л. молотой корицы;
  • 1 ч. л. молотого мускатного ореха;
  • 1 ч. л. молотой гвоздики.

Способ приготовления:

  1. Картофель помыть, почистить и отварить до готовности. Горячий картофель тщательно растереть в пюре.
  2. Для приготовления сиропа сахар необходимо растворить в воде, поставить на огонь и довести до кипения. К закипавшему сиропу нужно картофельное пюре, специи, ванильный сахар, после чего необходимо сделать огонь минимальным и варить, помешивая, еще около 15 минут.
  3. Далее нужно добавить ром и через минуту снять варенье с огня.
  4. Готовое варенье нужно переложить в стерилизованные баночки, закрутить их крышками, дать остыть и отправить в место хранения.

Рекомендуем приготовить варенье из слив по-кавказски по рецепту "Телеграфа". Ради него вы скупите все сливы в городе.

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#Рецепт #Картофель #Варенье #Готовим дома