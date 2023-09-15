Не только гарнир: как из картофеля приготовить фантастическое варенье

Самое оригинальное сочетание вкусов в банке

Любимое варенье – это отличный способ сохранить вкус и аромат лета для себя и своей семьи. Одуванчики и кабачки уже стали привычными ингредиентами для варенья, а вот варенью из картофеля мы еще не привыкли.

Рецептом такого необычного лакомства поделились на сайте "ТСН". Такая вкуснятина поразит вас своей оригинальностью и необычным сочетанием вкусов.

Как приготовить варенье из картофеля

Ингредиенты:

330 граммов картофеля;

250 граммов сахара;

10 граммов ванильного сахара;

80 граммов воды;

20 миллилитров рома (можно заменить коньяком);

1 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. молотой корицы;

1 ч. л. молотого мускатного ореха;

1 ч. л. молотой гвоздики.

Способ приготовления:

Картофель помыть, почистить и отварить до готовности. Горячий картофель тщательно растереть в пюре. Для приготовления сиропа сахар необходимо растворить в воде, поставить на огонь и довести до кипения. К закипавшему сиропу нужно картофельное пюре, специи, ванильный сахар, после чего необходимо сделать огонь минимальным и варить, помешивая, еще около 15 минут. Далее нужно добавить ром и через минуту снять варенье с огня. Готовое варенье нужно переложить в стерилизованные баночки, закрутить их крышками, дать остыть и отправить в место хранения.

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