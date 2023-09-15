Не только гарнир: как из картофеля приготовить фантастическое варенье
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Самое оригинальное сочетание вкусов в банке
Любимое варенье – это отличный способ сохранить вкус и аромат лета для себя и своей семьи. Одуванчики и кабачки уже стали привычными ингредиентами для варенья, а вот варенью из картофеля мы еще не привыкли.
Рецептом такого необычного лакомства поделились на сайте "ТСН". Такая вкуснятина поразит вас своей оригинальностью и необычным сочетанием вкусов.
Как приготовить варенье из картофеля
Ингредиенты:
- 330 граммов картофеля;
- 250 граммов сахара;
- 10 граммов ванильного сахара;
- 80 граммов воды;
- 20 миллилитров рома (можно заменить коньяком);
- 1 ч. л. молотого имбиря;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- 1 ч. л. молотого мускатного ореха;
- 1 ч. л. молотой гвоздики.
Способ приготовления:
- Картофель помыть, почистить и отварить до готовности. Горячий картофель тщательно растереть в пюре.
- Для приготовления сиропа сахар необходимо растворить в воде, поставить на огонь и довести до кипения. К закипавшему сиропу нужно картофельное пюре, специи, ванильный сахар, после чего необходимо сделать огонь минимальным и варить, помешивая, еще около 15 минут.
- Далее нужно добавить ром и через минуту снять варенье с огня.
- Готовое варенье нужно переложить в стерилизованные баночки, закрутить их крышками, дать остыть и отправить в место хранения.
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