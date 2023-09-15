Вам даже не придется использовать кастрюлю: хитрый рецепт приготовления плова
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Вы удивитесь, как это просто и легко
Плов – вкусное восточное блюдо, которое осталось в украинской кухне навсегда. Это блюдо можно подавать как на праздничный стол, так и к семейному обеду. Мы часто готовим плов по-разному: традиционным способом – в казане на открытом костре, или дома, в кастрюле.
Однако приготовление обычного плова в котле и кастрюле — достаточно долгий и трудоемкий процесс. Чтобы сэкономить время и накормить всю семью вкусным блюдом, попробуйте приготовить этот быстрый плов в пакете по рецепту Ukr.Media. Он получится очень вкусным и не уступит классическому рецепту.
Как приготовить быстрый плов в пакете
Ингредиенты:
- рис — 300 г;
- грибы — 200 г;
- куриный бульон – 250 мл;
- сливки — 300 мл;
- соль — 5 г;
- черный перец – 5 г;
- куриные голени — 6 шт.;
- соль — 5 г;
- черный перец – 5 г;
- сладкая паприка — 5 г;
- куркума — 5 г.
Способ приготовления:
- Куриные голени промойте, обсушите и поместите в пакет для запекания. Грибы помойте и нарежьте произвольными кусочками.
- Рис, грибы, специи, растительные масла, сливки и куриный бульон добавьте к мясу. Хорошо размешайте все ингредиенты и поместите на противень.
- Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов в духовку на 40 минут.
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