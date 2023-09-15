Вам даже не придется использовать кастрюлю: хитрый рецепт приготовления плова

Вы удивитесь, как это просто и легко

Плов – вкусное восточное блюдо, которое осталось в украинской кухне навсегда. Это блюдо можно подавать как на праздничный стол, так и к семейному обеду. Мы часто готовим плов по-разному: традиционным способом – в казане на открытом костре, или дома, в кастрюле.

Однако приготовление обычного плова в котле и кастрюле — достаточно долгий и трудоемкий процесс. Чтобы сэкономить время и накормить всю семью вкусным блюдом, попробуйте приготовить этот быстрый плов в пакете по рецепту Ukr.Media. Он получится очень вкусным и не уступит классическому рецепту.

Как приготовить быстрый плов в пакете

Ингредиенты:

рис — 300 г;

грибы — 200 г;

куриный бульон – 250 мл;

сливки — 300 мл;

соль — 5 г;

черный перец – 5 г;

куриные голени — 6 шт.;

соль — 5 г;

черный перец – 5 г;

сладкая паприка — 5 г;

куркума — 5 г.

Способ приготовления:

Куриные голени промойте, обсушите и поместите в пакет для запекания. Грибы помойте и нарежьте произвольными кусочками. Рис, грибы, специи, растительные масла, сливки и куриный бульон добавьте к мясу. Хорошо размешайте все ингредиенты и поместите на противень. Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов в духовку на 40 минут.

Ранее мы рассказывали, нужно ли мыть рис перед приготовлением плова. Эти хитрости упростят вам жизнь.