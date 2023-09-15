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Всегда будет, что намазать на хлеб: никто не догадается, что закуска без мяса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Этот грибной паштет спасет вас от голода
Этот грибной паштет спасет вас от голода. Фото gospodynka.com.ua

Немного времени — и вкуснятина на столе

Разнообразные паштеты – это вкусный и удобный перекус. Их можно смазать на хрустящий багет или на черный бородинский хлеб и лакомиться, когда очень захотелось поесть.

С паштетом от "Господиньки" у вас никогда не возникнет вопрос, чем перекусить. В этом вкусном блюде нет ни грамма мяса, хотя близкие об этом даже не догадаются. Да и готовить его в считанные минуты. Попробуем?

Как приготовить грибной паштет

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г.;
  • сливочное масло – 180 г.;
  • лук – 2 шт.;
  • грецкие орехи – 40 г.;
  • вареные яйца – 2 шт.;
  • коньяк – 2 ст. л.;
  • соль, черный перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В сковороде растапливаем сливочное масло. Выкладываем нарезанный мелкими кубиками лук и тушим на медленном огне до мягкости. Это займет около 5 минут.
  2. К луку добавляем нарезанные на кусочки шампиньоны, жарим до готовности и полного выпаривания влаги.
  3. Блюдо солим, перчим, вливаем коньяк, тщательно все перемешиваем, через минуту убираем из огня. Охлаждаем до комнатной температуры и перекладываем в чашу блендера.
  4. Туда же добавляем подсушенные на сухой сковороде и измельченные грецкие орехи, вареное яйцо, мягкое сливочное масло и перебиваем все до однородной консистенции.
  5. Готовый паштет перекладываем в банку и убираем в холодильник, чтобы он слегка остыл. По желанию добавляем нарезанную зелень.
  6. Храним паштет в холодильнике не больше 5 дней.

Рекомендуем также приготовить паштет из куриной печени по рецепту "Телеграфа". Готовится он просто и из простых продуктов.

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