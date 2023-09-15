Всегда будет, что намазать на хлеб: никто не догадается, что закуска без мяса
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Немного времени — и вкуснятина на столе
Разнообразные паштеты – это вкусный и удобный перекус. Их можно смазать на хрустящий багет или на черный бородинский хлеб и лакомиться, когда очень захотелось поесть.
С паштетом от "Господиньки" у вас никогда не возникнет вопрос, чем перекусить. В этом вкусном блюде нет ни грамма мяса, хотя близкие об этом даже не догадаются. Да и готовить его в считанные минуты. Попробуем?
Как приготовить грибной паштет
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г.;
- сливочное масло – 180 г.;
- лук – 2 шт.;
- грецкие орехи – 40 г.;
- вареные яйца – 2 шт.;
- коньяк – 2 ст. л.;
- соль, черный перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В сковороде растапливаем сливочное масло. Выкладываем нарезанный мелкими кубиками лук и тушим на медленном огне до мягкости. Это займет около 5 минут.
- К луку добавляем нарезанные на кусочки шампиньоны, жарим до готовности и полного выпаривания влаги.
- Блюдо солим, перчим, вливаем коньяк, тщательно все перемешиваем, через минуту убираем из огня. Охлаждаем до комнатной температуры и перекладываем в чашу блендера.
- Туда же добавляем подсушенные на сухой сковороде и измельченные грецкие орехи, вареное яйцо, мягкое сливочное масло и перебиваем все до однородной консистенции.
- Готовый паштет перекладываем в банку и убираем в холодильник, чтобы он слегка остыл. По желанию добавляем нарезанную зелень.
- Храним паштет в холодильнике не больше 5 дней.
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