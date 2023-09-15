Укр

Через минуту тарелки будут пустыми: этим фантастическим салатом вы накормите всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
После такого блюда близкие оближут тарелки
После такого блюда близкие оближут тарелки. Фото gospodynka.com.ua

Сытно, вкусно и невероятно просто

Различные салаты у нас готовят почти не каждый день, а вот сейчас лучшее время для вкусных салатов со свежими овощами и зеленью. Они легко готовятся и в сочетании с мясом и грибами получаются очень сытными.

Для сытного салата по рецепту "Господиньки" вам потребуются только простые в приготовлении ингредиенты и совсем немного времени. Но он точно понравится всем: взрослым – за сытость и вкус, детям – за хрусткость, вам – за простоту приготовления.

Как приготовить салат с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • куриное филе – 400 гр.;
  • мясистые помидоры – 200 гр.;
  • зеленый лук – 200 гр.;
  • яйца – 5 шт.;
  • шампиньоны – 300 гр.;
  • соль, перец – по своему вкусу;
  • чеснок – 2 зубка (по желанию);
  • майонез – 100 гр. (по своему вкусу);
  • сухарики – 150 гр.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте большими кубиками.
  2. Помидоры нарежьте дольками и переведите в мясо.
  3. Шампиньоны нарежьте кусочками, обжарьте на сухой сковороде, посолите, поперчите и добавьте к мясу и помидорам.
  4. Туда же добавьте мелко нарезанный лук.
  5. Добавьте в салат пропущенный через пресс чеснок и заправьте майонезом.
  6. Все перемешайте и подавайте с сухариками.

Рекомендуем приготовить также свежий салат из помидоров по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Салат #Готовим дома