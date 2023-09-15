Через минуту тарелки будут пустыми: этим фантастическим салатом вы накормите всю семью
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Сытно, вкусно и невероятно просто
Различные салаты у нас готовят почти не каждый день, а вот сейчас лучшее время для вкусных салатов со свежими овощами и зеленью. Они легко готовятся и в сочетании с мясом и грибами получаются очень сытными.
Для сытного салата по рецепту "Господиньки" вам потребуются только простые в приготовлении ингредиенты и совсем немного времени. Но он точно понравится всем: взрослым – за сытость и вкус, детям – за хрусткость, вам – за простоту приготовления.
Как приготовить салат с курицей и грибами
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 гр.;
- мясистые помидоры – 200 гр.;
- зеленый лук – 200 гр.;
- яйца – 5 шт.;
- шампиньоны – 300 гр.;
- соль, перец – по своему вкусу;
- чеснок – 2 зубка (по желанию);
- майонез – 100 гр. (по своему вкусу);
- сухарики – 150 гр.
Способ приготовления:
- Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте большими кубиками.
- Помидоры нарежьте дольками и переведите в мясо.
- Шампиньоны нарежьте кусочками, обжарьте на сухой сковороде, посолите, поперчите и добавьте к мясу и помидорам.
- Туда же добавьте мелко нарезанный лук.
- Добавьте в салат пропущенный через пресс чеснок и заправьте майонезом.
- Все перемешайте и подавайте с сухариками.
Рекомендуем приготовить также свежий салат из помидоров по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!