Через минуту тарелки будут пустыми: этим фантастическим салатом вы накормите всю семью

Сытно, вкусно и невероятно просто

Различные салаты у нас готовят почти не каждый день, а вот сейчас лучшее время для вкусных салатов со свежими овощами и зеленью. Они легко готовятся и в сочетании с мясом и грибами получаются очень сытными.

Для сытного салата по рецепту "Господиньки" вам потребуются только простые в приготовлении ингредиенты и совсем немного времени. Но он точно понравится всем: взрослым – за сытость и вкус, детям – за хрусткость, вам – за простоту приготовления.

Как приготовить салат с курицей и грибами

Ингредиенты:

куриное филе – 400 гр.;

мясистые помидоры – 200 гр.;

зеленый лук – 200 гр.;

яйца – 5 шт.;

шампиньоны – 300 гр.;

соль, перец – по своему вкусу;

чеснок – 2 зубка (по желанию);

майонез – 100 гр. (по своему вкусу);

сухарики – 150 гр.

Способ приготовления:

Куриное филе отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте большими кубиками. Помидоры нарежьте дольками и переведите в мясо. Шампиньоны нарежьте кусочками, обжарьте на сухой сковороде, посолите, поперчите и добавьте к мясу и помидорам. Туда же добавьте мелко нарезанный лук. Добавьте в салат пропущенный через пресс чеснок и заправьте майонезом. Все перемешайте и подавайте с сухариками.

Рекомендуем приготовить также свежий салат из помидоров по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!