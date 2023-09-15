Ни мороки, ни мытья посуды: для засолки скумбрии вам понадобится только пакет и два ингредиента
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Намного вкуснее классического рецепта в рассоле
Скумбрия – это одна из самых дешевых, самых распространенных и при этом самых полезных рыб. Она достаточно легко чистится и прекрасна буквально в любом виде: рыбу можно вкусно замариновать, пожарить или запечь.
Сегодня поделимся самым простым способом замариновать скумбрию от "Бабусиних рецептів". Такой способ не требует от вас особых продуктов – вам нужна только рыбка, соль и сахар. В это сложно поверить, но вам не придется даже мыть посуду: мариновать скумбрию мы будем в пакете. Заинтригованы? Тогда идем готовить.
Как засолить скумбрию с помощью пакета
Ингредиенты:
- скумбрия – 500 г;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Скумбрию моем, удаляем из рыбы все внутренности, также отрезаем пловцы, жабры и голову.
- В целлофановый пакет высыпаем сахарный песок, соль и специи по желанию. Туда же выкладываем филе скумбрии и покрываем его солью. Нужно втереть гранулы соли в рыбное мясо.
- Когда скумбрия впитает соль, плотно завяжите пакет и отправьте рыбу мариноваться в холодильник на 24 часа.
Через сутки достаем рыбку и подаем с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!