Ни мороки, ни мытья посуды: для засолки скумбрии вам понадобится только пакет и два ингредиента

Намного вкуснее классического рецепта в рассоле

Скумбрия – это одна из самых дешевых, самых распространенных и при этом самых полезных рыб. Она достаточно легко чистится и прекрасна буквально в любом виде: рыбу можно вкусно замариновать, пожарить или запечь.

Сегодня поделимся самым простым способом замариновать скумбрию от "Бабусиних рецептів". Такой способ не требует от вас особых продуктов – вам нужна только рыбка, соль и сахар. В это сложно поверить, но вам не придется даже мыть посуду: мариновать скумбрию мы будем в пакете. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как засолить скумбрию с помощью пакета

Ингредиенты:

скумбрия – 500 г;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Скумбрию моем, удаляем из рыбы все внутренности, также отрезаем пловцы, жабры и голову. В целлофановый пакет высыпаем сахарный песок, соль и специи по желанию. Туда же выкладываем филе скумбрии и покрываем его солью. Нужно втереть гранулы соли в рыбное мясо. Когда скумбрия впитает соль, плотно завяжите пакет и отправьте рыбу мариноваться в холодильник на 24 часа.

Через сутки достаем рыбку и подаем с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!