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Это варенье даже варить не придется: простой рецепт из двух ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Полезное и простое в приготовлении варенье
Полезное и простое в приготовлении варенье. Фото 1000.menu

Рецепт для тех, кто не хочет стоять на кухне

Сложно представить зиму без ароматного малинового варенья. Оно вкусное и невероятно полезное.

А что делать, если не хочется долго стоять для приготовления такой вкуснятины? В этом случае предлагаем быстрый рецепт вкуснятины от Shuba. Такое варенье можно употреблять как угодно: добавлять в чай, намазывать на бутерброд, использовать в качестве начинки для блинов и оладий, добавлять в пироги. Оно полностью сохраняет вкус свежей малины.

Как приготовить малиновое варенье без варки

Ингредиенты на 6 порций:

  • малина — 1 кг;
  • сахар — 1 кг.

Способ приготовления:

  1. Банки простерилизуйте любым удобным для вас способом, капроновые крышки проварите 1-2 минуты и дайте им остыть.
  2. Малину переберите — вам нужны только целые и спелые ягоды. Пересыпьте их в чистую миску или кастрюлю, где будет удобно давить малину.
  3. Ягоды засыпьте сахаром, хорошо разомните деревянной ложкой или прессом, или же пропустите малину с сахаром через мясорубку.
  4. Полученное сырое варенье сразу же переложите в сухие стерилизованные банки и закройте капроновыми крышками.
  5. Поставьте варенье в холодильник или в другое прохладное место со стабильной температурой. Его можно также разложить в контейнеры и спрятать в морозильную камеру, доставая порционно при необходимости.

Рекомендуем использовать малиновое варенье при приготовлении пирога по-американски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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