Это варенье даже варить не придется: простой рецепт из двух ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт для тех, кто не хочет стоять на кухне
Сложно представить зиму без ароматного малинового варенья. Оно вкусное и невероятно полезное.
А что делать, если не хочется долго стоять для приготовления такой вкуснятины? В этом случае предлагаем быстрый рецепт вкуснятины от Shuba. Такое варенье можно употреблять как угодно: добавлять в чай, намазывать на бутерброд, использовать в качестве начинки для блинов и оладий, добавлять в пироги. Оно полностью сохраняет вкус свежей малины.
Как приготовить малиновое варенье без варки
Ингредиенты на 6 порций:
- малина — 1 кг;
- сахар — 1 кг.
Способ приготовления:
- Банки простерилизуйте любым удобным для вас способом, капроновые крышки проварите 1-2 минуты и дайте им остыть.
- Малину переберите — вам нужны только целые и спелые ягоды. Пересыпьте их в чистую миску или кастрюлю, где будет удобно давить малину.
- Ягоды засыпьте сахаром, хорошо разомните деревянной ложкой или прессом, или же пропустите малину с сахаром через мясорубку.
- Полученное сырое варенье сразу же переложите в сухие стерилизованные банки и закройте капроновыми крышками.
- Поставьте варенье в холодильник или в другое прохладное место со стабильной температурой. Его можно также разложить в контейнеры и спрятать в морозильную камеру, доставая порционно при необходимости.
Рекомендуем использовать малиновое варенье при приготовлении пирога по-американски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!