Это варенье даже варить не придется: простой рецепт из двух ингредиентов

Рецепт для тех, кто не хочет стоять на кухне

Сложно представить зиму без ароматного малинового варенья. Оно вкусное и невероятно полезное.

А что делать, если не хочется долго стоять для приготовления такой вкуснятины? В этом случае предлагаем быстрый рецепт вкуснятины от Shuba. Такое варенье можно употреблять как угодно: добавлять в чай, намазывать на бутерброд, использовать в качестве начинки для блинов и оладий, добавлять в пироги. Оно полностью сохраняет вкус свежей малины.

Как приготовить малиновое варенье без варки

Ингредиенты на 6 порций:

малина — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Способ приготовления:

Банки простерилизуйте любым удобным для вас способом, капроновые крышки проварите 1-2 минуты и дайте им остыть. Малину переберите — вам нужны только целые и спелые ягоды. Пересыпьте их в чистую миску или кастрюлю, где будет удобно давить малину. Ягоды засыпьте сахаром, хорошо разомните деревянной ложкой или прессом, или же пропустите малину с сахаром через мясорубку. Полученное сырое варенье сразу же переложите в сухие стерилизованные банки и закройте капроновыми крышками. Поставьте варенье в холодильник или в другое прохладное место со стабильной температурой. Его можно также разложить в контейнеры и спрятать в морозильную камеру, доставая порционно при необходимости.

Рекомендуем использовать малиновое варенье при приготовлении пирога по-американски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!