Вкуснейший томатный сок готовится по этому рецепту: вам понадобится всего два ингредиента
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Сейчас как раз "помидорный" сезон. Если вы уже мариновали томаты самыми разнообразными способами, то можно запастись на зиму томатным соком.
К тому же, рецепт такой заготовки от "УНИАН" не требует каких-то сложных продуктов или долгой суеты возле плиты. Немного времени и простые продукты — и всю зиму вы наслаждаетесь невероятной вкуснятиной.
Простой рецепт томатного сока
Ингредиенты на 1 литр:
- полтора килограмма томатов;
- две столовых ложки соли.
Способ приготовления:
- Помидоры переберите, выбросьте поврежденные и с признаками гнили. Оставшиеся помойте, удалите плодоножки и нарежьте произвольными кусками.
- Выложите томаты в соковымыжималку, измельчите их томаты.
- Полученную массу перелейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите помидоры до кипения, снимите их с плиты и перетрите через сито — так уберутся семена и кожица.
- Томатное пюре опять вылейте в глубокую емкость, посолите, поставьте на огонь и кипятите 10-15 минут до полного исчезновения пены.
- Банки для консервации простерилизуйте в кипятке или просто обдайте паром.
- Вылейте в них полученный томатный сок, закрутите крышками и уберите на хранение в темное теплое место.
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