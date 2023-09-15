Вкуснейший томатный сок готовится по этому рецепту: вам понадобится всего два ингредиента

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Сейчас как раз "помидорный" сезон. Если вы уже мариновали томаты самыми разнообразными способами, то можно запастись на зиму томатным соком.

К тому же, рецепт такой заготовки от "УНИАН" не требует каких-то сложных продуктов или долгой суеты возле плиты. Немного времени и простые продукты — и всю зиму вы наслаждаетесь невероятной вкуснятиной.

Простой рецепт томатного сока

Ингредиенты на 1 литр:

полтора килограмма томатов;

две столовых ложки соли.

Способ приготовления:

Помидоры переберите, выбросьте поврежденные и с признаками гнили. Оставшиеся помойте, удалите плодоножки и нарежьте произвольными кусками. Выложите томаты в соковымыжималку, измельчите их томаты. Полученную массу перелейте в кастрюлю и поставьте на огонь. Доведите помидоры до кипения, снимите их с плиты и перетрите через сито — так уберутся семена и кожица. Томатное пюре опять вылейте в глубокую емкость, посолите, поставьте на огонь и кипятите 10-15 минут до полного исчезновения пены. Банки для консервации простерилизуйте в кипятке или просто обдайте паром. Вылейте в них полученный томатный сок, закрутите крышками и уберите на хранение в темное теплое место.

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