Укр

Давно забытый украинский рецепт: для этих оладий просто смешайте яйца, муку и горох

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Быстрый рецепт необычных оладий с горохом
Быстрый рецепт необычных оладий с горохом. Фото smachnonews.24tv.ua

Вы не могли представить, что оладушки можно приготовить так

Украинская кухня богата вкусными блюдами. Многие имеют столетнюю историю и глубокие корни в национальной культуре.

Сегодня из NewsWeek мы приготовим одно из таких блюд. Называется оно горохляники – это оладьи из гороха. Это блюдо раньше было довольно распространенным, потому что считалось сытным и недорогим. Готовить такие горохляники очень просто: необходимо разварить горох и растереть в пюре, добавить муку и пожарить. Подавали горохляники со шкварками, толченым чесноком и сметаной, а в период поста ели с маслом и жареным луком.

Готовить горохляники можно как из молодого горошка (свежего или замороженного), так и из старого сушеного гороха. Именно по этой причине блюдо будет идеально смаковать и зимой, и летом.

Как приготовить горохляники

Ингредиенты:

  • зеленый горошек (свежий или мороженый) – 2 стакана;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука или панировочные сухари — 2 ст. л. ;
  • листочки мяты — горсть;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло – для жарки;
  • сметана или йогурт – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Горошек отвариваем в подсоленной кипящей воде в течение 5 минут. Готовый горошек измельчаем блендером или перекручиваем мясорубкой.
  2. В гороховую массу добавляем яйцо, мелко порезанную мяту, муку или панировочные сухари. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.
  3. Разогреваем сковороду с растительным маслом.
  4. Из полученной массы формируем небольшие котлетки и обжариваем их с обеих сторон.

Подаем горохляники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или натуральным йогуртом. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Горох #Оладьи #Готовим дома