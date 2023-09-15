Давно забытый украинский рецепт: для этих оладий просто смешайте яйца, муку и горох

Вы не могли представить, что оладушки можно приготовить так

Украинская кухня богата вкусными блюдами. Многие имеют столетнюю историю и глубокие корни в национальной культуре.

Сегодня из NewsWeek мы приготовим одно из таких блюд. Называется оно горохляники – это оладьи из гороха. Это блюдо раньше было довольно распространенным, потому что считалось сытным и недорогим. Готовить такие горохляники очень просто: необходимо разварить горох и растереть в пюре, добавить муку и пожарить. Подавали горохляники со шкварками, толченым чесноком и сметаной, а в период поста ели с маслом и жареным луком.

Готовить горохляники можно как из молодого горошка (свежего или замороженного), так и из старого сушеного гороха. Именно по этой причине блюдо будет идеально смаковать и зимой, и летом.

Как приготовить горохляники

Ингредиенты:

зеленый горошек (свежий или мороженый) – 2 стакана;

яйцо – 1 шт.;

мука или панировочные сухари — 2 ст. л. ;

листочки мяты — горсть;

соль, перец — по вкусу;

масло – для жарки;

сметана или йогурт – для подачи.

Способ приготовления:

Горошек отвариваем в подсоленной кипящей воде в течение 5 минут. Готовый горошек измельчаем блендером или перекручиваем мясорубкой. В гороховую массу добавляем яйцо, мелко порезанную мяту, муку или панировочные сухари. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Из полученной массы формируем небольшие котлетки и обжариваем их с обеих сторон.

Подаем горохляники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или натуральным йогуртом. Приятного аппетита!