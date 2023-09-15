Давно забытый украинский рецепт: для этих оладий просто смешайте яйца, муку и горох
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Вы не могли представить, что оладушки можно приготовить так
Украинская кухня богата вкусными блюдами. Многие имеют столетнюю историю и глубокие корни в национальной культуре.
Сегодня из NewsWeek мы приготовим одно из таких блюд. Называется оно горохляники – это оладьи из гороха. Это блюдо раньше было довольно распространенным, потому что считалось сытным и недорогим. Готовить такие горохляники очень просто: необходимо разварить горох и растереть в пюре, добавить муку и пожарить. Подавали горохляники со шкварками, толченым чесноком и сметаной, а в период поста ели с маслом и жареным луком.
Готовить горохляники можно как из молодого горошка (свежего или замороженного), так и из старого сушеного гороха. Именно по этой причине блюдо будет идеально смаковать и зимой, и летом.
Как приготовить горохляники
Ингредиенты:
- зеленый горошек (свежий или мороженый) – 2 стакана;
- яйцо – 1 шт.;
- мука или панировочные сухари — 2 ст. л. ;
- листочки мяты — горсть;
- соль, перец — по вкусу;
- масло – для жарки;
- сметана или йогурт – для подачи.
Способ приготовления:
- Горошек отвариваем в подсоленной кипящей воде в течение 5 минут. Готовый горошек измельчаем блендером или перекручиваем мясорубкой.
- В гороховую массу добавляем яйцо, мелко порезанную мяту, муку или панировочные сухари. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом.
- Из полученной массы формируем небольшие котлетки и обжариваем их с обеих сторон.
Подаем горохляники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" или натуральным йогуртом. Приятного аппетита!