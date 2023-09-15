Один ингредиент - и овощные котлетки не узнать: что добавить в блюдо для пикантности (видео)

Хитовый сезонный рецепт

Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из овощей. Самые мягкие и вкусные овощные котлеты получаются из сочного кабачка.

Кулинар vika_tasty в Instagram предлагает к кабачкам для пикантности и сочности блюда добавить чеснок. Стоит приготовить кабачковые котлеты по этому рецепту хотя бы раз — и вы будете делать так всегда!

Как приготовить котлеты из кабачка

Ингредиенты:

кабачки среднего размера;

морковь – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

яйца – 2 шт. ;

манная крупа – 2 ст. л.;

чеснок – 2 зуб.;

зелень – пучок;

соль, перец – по вкусу.

Для соуса:

сметана – 60 г;

майонез – 60 г;

чеснок – 2 зуб.;

укроп – 10 г.

Способ приготовления:

Кабачки помойте, натрите на мелкую терку, посолите и дайте 5-10 минут постоять, после хорошо отожмите от лишней жидкости Отдельно натрите морковь и картофель. Картофель также отожмите от жидкости. В миске смешайте все ингредиенты, поперчите и посолите. Сформируйте руками котлеты и пожарьте на растительном масле до золотистого состояния с двух сторон. Овощные котлеты переложите на противень и протушите в духовке 10-12 минут при 180 С. Для приготовления соуса смешиваем все ингредиенты и подаем к овощным котлетам.

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