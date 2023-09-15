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Один ингредиент - и овощные котлетки не узнать: что добавить в блюдо для пикантности (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такие котлетки будете готовить до зимы
Такие котлетки будете готовить до зимы. Фото shuba.life

Хитовый сезонный рецепт

Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из овощей. Самые мягкие и вкусные овощные котлеты получаются из сочного кабачка.

Кулинар vika_tasty в Instagram предлагает к кабачкам для пикантности и сочности блюда добавить чеснок. Стоит приготовить кабачковые котлеты по этому рецепту хотя бы раз — и вы будете делать так всегда!

Как приготовить котлеты из кабачка

Ингредиенты:

  • кабачки среднего размера;
  • морковь – 1 шт.;
  • картофель – 2 шт.;
  • яйца – 2 шт. ;
  • манная крупа – 2 ст. л.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • зелень – пучок;
  • соль, перец – по вкусу.

Для соуса:

  • сметана – 60 г;
  • майонез – 60 г;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • укроп – 10 г.

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте, натрите на мелкую терку, посолите и дайте 5-10 минут постоять, после хорошо отожмите от лишней жидкости
  2. Отдельно натрите морковь и картофель. Картофель также отожмите от жидкости.
  3. В миске смешайте все ингредиенты, поперчите и посолите.
  4. Сформируйте руками котлеты и пожарьте на растительном масле до золотистого состояния с двух сторон.
  5. Овощные котлеты переложите на противень и протушите в духовке 10-12 минут при 180 С.
  6. Для приготовления соуса смешиваем все ингредиенты и подаем к овощным котлетам.

Рекомендуем приготовить также овощные котлеты из запеченной цветной капусты по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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