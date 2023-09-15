Один ингредиент - и овощные котлетки не узнать: что добавить в блюдо для пикантности (видео)
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Хитовый сезонный рецепт
Котлеты можно готовить не только из мяса, но и из овощей. Самые мягкие и вкусные овощные котлеты получаются из сочного кабачка.
Кулинар vika_tasty в Instagram предлагает к кабачкам для пикантности и сочности блюда добавить чеснок. Стоит приготовить кабачковые котлеты по этому рецепту хотя бы раз — и вы будете делать так всегда!
Как приготовить котлеты из кабачка
Ингредиенты:
- кабачки среднего размера;
- морковь – 1 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- яйца – 2 шт. ;
- манная крупа – 2 ст. л.;
- чеснок – 2 зуб.;
- зелень – пучок;
- соль, перец – по вкусу.
Для соуса:
- сметана – 60 г;
- майонез – 60 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- укроп – 10 г.
Способ приготовления:
- Кабачки помойте, натрите на мелкую терку, посолите и дайте 5-10 минут постоять, после хорошо отожмите от лишней жидкости
- Отдельно натрите морковь и картофель. Картофель также отожмите от жидкости.
- В миске смешайте все ингредиенты, поперчите и посолите.
- Сформируйте руками котлеты и пожарьте на растительном масле до золотистого состояния с двух сторон.
- Овощные котлеты переложите на противень и протушите в духовке 10-12 минут при 180 С.
- Для приготовления соуса смешиваем все ингредиенты и подаем к овощным котлетам.
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