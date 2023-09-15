Укр

Секреты "пюрешки": что повара добавляют в картофельное пюре, чтобы было вдвое вкуснее

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой картофель получается гораздо вкуснее, чем обычный
Такой картофель получается гораздо вкуснее, чем обычный. Фото Freepik

Вы могли не знать об этом способе

Мы рассказывали, что в картофельное пюре добавляют турецкие повара, чтобы вкус был удивительным. Теперь делимся традиционным способом приготовления, который, однако, неизвестен широкой публике.

Есть немало компонентов, улучшающих вкус картофельного пюре. Но вместе с ProstoWay делимся новым вариантом, который может вас удивить. Попробуйте – и вы удивитесь, что это так вкусно.

Как готовить пюре: лайфхаки.

Заливайте картофель только кипятком. Солить воду следует сразу. При желании в воду можно добавить лавровый лист и черный перец горошком.

После варки обязательно сливаем всю жидкость, чтобы картошки были сухие. Толчем, но не используем блендер, поскольку он может превратить вкусное блюдо в неприятный клейстер.

Вкусное и ароматное приложение

Параллельно с приготовлением картофеля следует на малом огне подогреть молоко, добавить на 0,5 литра 1/4 ч.л. мускатный орех. Его пряный аромат прекрасно дополнит гармонично молочный вкус картофеля.

Картофельное пюре лучше всего есть сразу после приготовления. А вот воду из-под картофеля не обязательно выливать – мы рассказывали о неочевидных способах ее применения.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Лайфхак #Гарнир