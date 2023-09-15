Секреты "пюрешки": что повара добавляют в картофельное пюре, чтобы было вдвое вкуснее

Вы могли не знать об этом способе

Мы рассказывали, что в картофельное пюре добавляют турецкие повара, чтобы вкус был удивительным. Теперь делимся традиционным способом приготовления, который, однако, неизвестен широкой публике.

Есть немало компонентов, улучшающих вкус картофельного пюре. Но вместе с ProstoWay делимся новым вариантом, который может вас удивить. Попробуйте – и вы удивитесь, что это так вкусно.

Как готовить пюре: лайфхаки.

Заливайте картофель только кипятком. Солить воду следует сразу. При желании в воду можно добавить лавровый лист и черный перец горошком.

После варки обязательно сливаем всю жидкость, чтобы картошки были сухие. Толчем, но не используем блендер, поскольку он может превратить вкусное блюдо в неприятный клейстер.

Вкусное и ароматное приложение

Параллельно с приготовлением картофеля следует на малом огне подогреть молоко, добавить на 0,5 литра 1/4 ч.л. мускатный орех. Его пряный аромат прекрасно дополнит гармонично молочный вкус картофеля.

Картофельное пюре лучше всего есть сразу после приготовления. А вот воду из-под картофеля не обязательно выливать – мы рассказывали о неочевидных способах ее применения.