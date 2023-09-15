Простой рецепт закусочной розовой капусты: 30 минут работы — и хрустеть будете всю зиму
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Великолепная быстрая заготовка из капусты и свеклы
Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту. Теперь делимся еще одним рецептом "капустной" заготовки — для многих любимым. Речь идет о "Розовом лепестке".
Такая хрустящая маринованная капуста прекрасно дополнит любые мясные, овощные или рыбные блюда. Благодаря свекле и форме нарезки кусочки капусты становятся похожими на нежные лепестки розы. Рецептом на своем сайте поделился Евгений Клопотенко. Из компонентов, приведенных в рецепте, выйдет трехлитровая банка вкусности.
Ингредиенты:
- 1 капуста (1,5-2 кг)
- 1 запеченная свекла (250-300 г)
- 5 зубчиков чеснока
- 3 ст. л. подсолнечного масла
Для маринада:
- 1 л воды
- 4 ст. л. сахара
- 100 мл столового уксуса 9%
- 6 горошин черного перца
- 3 лавровых листа
- 2 ст. л. соли
Способ приготовления:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Тщательно моем свеклу, штрикнем ее несколько раз вилкой. Заворачиваем в фольгу и ставим запекаться в разогретую духовку на 1,5-2 часа.
- Когда свекла остынет, нарезаем ее сначала на кружочки, а затем соломкой. Чеснок чистим, давим его плоской стороной лезвия ножа.
- Капусту чистим от верхних листиков и нарезаем квадратными кусочками со стороной примерно 3-4 см.
- Для маринада выливаем в кастрюлю воду и добавляем специи. Доводим до кипения, убавляем огонь. Когда соль и сахар растают, снимаем кастрюлю с плиты и вливаем 100 мл уксуса 9%, перемешиваем.
- Кусочки капусты выкладываем в чистую банку, чередуя со свеклой и зубчиками чеснока. Заливаем все тёплым маринадом, сверху вливаем 3 ст. л. подсолнечного масла и закрываем крышкой.
Попробовать капусту можно уже через 3-5 суток. Хранить ее следует в холодильнике. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму томаты.