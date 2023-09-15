Простой рецепт закусочной розовой капусты: 30 минут работы — и хрустеть будете всю зиму

Великолепная быстрая заготовка из капусты и свеклы

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту. Теперь делимся еще одним рецептом "капустной" заготовки — для многих любимым. Речь идет о "Розовом лепестке".

Такая хрустящая маринованная капуста прекрасно дополнит любые мясные, овощные или рыбные блюда. Благодаря свекле и форме нарезки кусочки капусты становятся похожими на нежные лепестки розы. Рецептом на своем сайте поделился Евгений Клопотенко. Из компонентов, приведенных в рецепте, выйдет трехлитровая банка вкусности.

Ингредиенты:

1 капуста (1,5-2 кг)

1 запеченная свекла (250-300 г)

5 зубчиков чеснока

3 ст. л. подсолнечного масла

Для маринада:

1 л воды

4 ст. л. сахара

100 мл столового уксуса 9%

6 горошин черного перца

3 лавровых листа

2 ст. л. соли

Способ приготовления:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Тщательно моем свеклу, штрикнем ее несколько раз вилкой. Заворачиваем в фольгу и ставим запекаться в разогретую духовку на 1,5-2 часа. Когда свекла остынет, нарезаем ее сначала на кружочки, а затем соломкой. Чеснок чистим, давим его плоской стороной лезвия ножа. Капусту чистим от верхних листиков и нарезаем квадратными кусочками со стороной примерно 3-4 см. Для маринада выливаем в кастрюлю воду и добавляем специи. Доводим до кипения, убавляем огонь. Когда соль и сахар растают, снимаем кастрюлю с плиты и вливаем 100 мл уксуса 9%, перемешиваем. Кусочки капусты выкладываем в чистую банку, чередуя со свеклой и зубчиками чеснока. Заливаем все тёплым маринадом, сверху вливаем 3 ст. л. подсолнечного масла и закрываем крышкой.

Попробовать капусту можно уже через 3-5 суток. Хранить ее следует в холодильнике. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму томаты.