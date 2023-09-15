Вместо дорогой "нутеллы": простая десертная паста в домашних условиях
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Приготовьте, пока есть свежие грецкие орехи
Мы рассказывали, как приготовить вкусное яблочное повидло. Еще одна вкуснятина, которую стоит приготовить осенью – сладкая ореховая паста из какао.
На вкус такое лакомство напоминает арахисовую пасту с шоколадом из магазина. Но получается гораздо полезнее. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Грецкие орехи — 300 г
- Сахарная пудра — 3 ст. л.
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Сахар ванильный – 1 ч. л.
- Масло растительное — 0.5 ст. л.
- Масло сливочное 73% — 40 г
- Соль – 0.25 ч. л.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи чистим. Обжариваем их на сухой сковороде 7-10 минут.
- Когда немного остынут, выкладываем их в блендер. Перемалываем в пастообразную консистенцию. Добавляем масло и снова взбиваем в блендере.
- К однородной массе добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и какао с солью. И снова смешиваем все в блендере.
- Выкладываем пасту в банке, контейнере или пиале. Добавляем размягченное масло и перемешиваем. В пасте комнатной температуры масло растает и легко вмешивается в массу.
Готовую пасту ставим на несколько часов в холодильник. Когда масса стабилизируется, ее можно подавать. Такая паста идеальна, чтобы есть ее с тоненькими блинчиками.