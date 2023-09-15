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Вместо дорогой "нутеллы": простая десертная паста в домашних условиях

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Такая паста может быть полностью самостоятельным десертом или намазкой на бутерброды
Такая паста может быть полностью самостоятельным десертом или намазкой на бутерброды. Фото shuba.life

Приготовьте, пока есть свежие грецкие орехи

Мы рассказывали, как приготовить вкусное яблочное повидло. Еще одна вкуснятина, которую стоит приготовить осенью – сладкая ореховая паста из какао.

На вкус такое лакомство напоминает арахисовую пасту с шоколадом из магазина. Но получается гораздо полезнее. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Грецкие орехи — 300 г
  • Сахарная пудра — 3 ст. л.
  • Какао-порошок – 2 ст. л.
  • Сахар ванильный – 1 ч. л.
  • Масло растительное — 0.5 ст. л.
  • Масло сливочное 73% — 40 г
  • Соль – 0.25 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи чистим. Обжариваем их на сухой сковороде 7-10 минут.
  2. Когда немного остынут, выкладываем их в блендер. Перемалываем в пастообразную консистенцию. Добавляем масло и снова взбиваем в блендере.
  3. К однородной массе добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и какао с солью. И снова смешиваем все в блендере.
  4. Выкладываем пасту в банке, контейнере или пиале. Добавляем размягченное масло и перемешиваем. В пасте комнатной температуры масло растает и легко вмешивается в массу.

Готовую пасту ставим на несколько часов в холодильник. Когда масса стабилизируется, ее можно подавать. Такая паста идеальна, чтобы есть ее с тоненькими блинчиками.

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#Рецепт #Орехи #Десерт