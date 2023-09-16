Просто смешайте два кабачка и один банан: необычный рецепт оладий от шеф-повара

Еще один способ приготовить кабачок

Кабачки — поистине король сезона. Их можно готовить по-французски, делать овощную икру или же жарить из кабачков оладьи.

Именно оладьи из кабачков и предлагает приготовить украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Это будут не обычные овощные оладьи, а с бананом. Если хотите удивить друзей необычной закуской или близких — вкусным завтраком, воспользуйтесь этим рецептом.

Как приготовить оладьи из кабачков с бананом

Ингредиенты:

2 твердых кабачка небольшого размера;

1 банан;

1 яйцо;

1 ст. л. сметаны (15-20% жирности);

2 ст. л. пшеничной муки;

2-3 ст. л. подсолнечного масла для жарки;

соль по вкусу

Способ приготовления:

Спелый банан яркого желтого цвета почистите и потрите на крупной терке. Кабачки помойте, обрежьте кончики и также натрите на крупной терке. Добавьте к банану. В массу вбейте яйцо и немного перемешайте. Туда же отправьте сметану и еще раз хорошо перемешайте. Добавьте муку, посолите и перемешайте до получения однородной массы. Разогрейте масло на сковородке с антипригарным покрытием. Ложкой выложите тесто и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажной салфеткой — так впитается лишнее масло.

Подавайте готовые оладьи с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!