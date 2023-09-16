Просто смешайте два кабачка и один банан: необычный рецепт оладий от шеф-повара
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Еще один способ приготовить кабачок
Кабачки — поистине король сезона. Их можно готовить по-французски, делать овощную икру или же жарить из кабачков оладьи.
Именно оладьи из кабачков и предлагает приготовить украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Это будут не обычные овощные оладьи, а с бананом. Если хотите удивить друзей необычной закуской или близких — вкусным завтраком, воспользуйтесь этим рецептом.
Как приготовить оладьи из кабачков с бананом
Ингредиенты:
- 2 твердых кабачка небольшого размера;
- 1 банан;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. сметаны (15-20% жирности);
- 2 ст. л. пшеничной муки;
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла для жарки;
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Спелый банан яркого желтого цвета почистите и потрите на крупной терке.
- Кабачки помойте, обрежьте кончики и также натрите на крупной терке. Добавьте к банану.
- В массу вбейте яйцо и немного перемешайте. Туда же отправьте сметану и еще раз хорошо перемешайте.
- Добавьте муку, посолите и перемешайте до получения однородной массы.
- Разогрейте масло на сковородке с антипригарным покрытием. Ложкой выложите тесто и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
- Готовые оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажной салфеткой — так впитается лишнее масло.
Подавайте готовые оладьи с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!